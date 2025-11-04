【「ヨメ教育よ」義オバ暴走！】あらためて義父から謝罪。灰と化した義オバ＜第18話＞#4コマ母道場
あなたがもし、義母から「嫁としてしっかり教育してあげる」と言われたら、どのように感じるでしょうか。「考え方が古いな」とあきれたり、「教育ってどういうこと？」と反発したくなるかもしれません。まさに巷でよく聞く“嫁姑問題”に発展しそうですよね。しかし、それが「義母」ではなく、まさかの「親戚のおばさん」からの言葉だったとしたら……？ 他人の家庭の問題に、あたかも自分のことのように介入してくる強烈な親戚がいたら、あなたならどう対応しますか？
第18話 多分、大丈夫
【編集部コメント】
それにしてもサカエおばさん、なぜそこまで必死に「教育」をしたがるのでしょうか。相手よりも優位に立つことで、自分の存在が認められるとでも思っているのかもしれませんね。実際のところ、その願いは叶うどころか自分の価値をどんどん下げてしまっているだけのようですが……。ひとまずこの反撃で、ミナさんの気持ちが少しでも晴れるといいですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
