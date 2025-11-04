Aqua Timez、再結成後初となるアルバム『海いっぱいに降りしきる星』リリース　ジャケ写も公開

Aqua Timezが、再結成後初のCD商品となるアルバム『海いっぱいに降りしきる星』を12月10日にリリース。また、松田剛によるジャケットビジュアルも公開された。

本作には、再結成後にリリースしたサントリー『ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール』ウェブCMソングの「ヒトシズク」や、「深呼吸の理由」、「OLDROSE」、「空いっぱいに奏でる祈り」、「if you come」をはじめ、新たに録音されたリアレンジ音源が収録される。

また、『THE FIRST TAKE』で披露した「虹」「千の夜をこえて」の2曲、そして発表直後に全会場売切となった東名阪ツアー『Re:connected』より「メメント・モリ」のライブ音源を加えた、全10曲を収録。初回生産限定盤の特典映像には、2024年8月2日に開催された再結成後初ライブの映像が収められる。

（文＝リアルサウンド編集部）