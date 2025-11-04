告示が12月7日に決まった静岡県の伊東市長選挙に、11月4日、新人でスポーツトレーナーの石島明美氏（58）が立候補を表明しました。石島氏は市民との対話を重視して市政を透明化していきたいと決意を語りました。

【写真を見る】出馬を表明した石島明美氏 市長報酬の削減のほか、市民への現金給付など経済対策を掲げる

＜石島明美氏＞

「私はしっかりと人々の目を見て人々の声を聞いて。人々の信頼を取り戻して、この町はやっていけるという決意を新たに頑張っていきます」

12月に行われる伊東市長選挙に11月4日に立候補を表明したのは、新人でスポーツトレーナーの石島明美氏（58）です。

石島氏は大阪府出身で、2021年の伊東市長選挙にも立候補していました。

石島氏は、市長報酬の削減のほか、市民への現金給付など経済対策に力を入れていく事を訴えました。

また、田久保真紀前市長の学歴詐称疑惑による混乱で市政が停滞したことについては遺憾の意を示し、市民との対話を重視して市政を透明化することが必要だと主張しました。

＜石島氏＞

「私は失われてしまった伊東市民の誇りをしっかりと取り戻していきます。清潔で正直な政治を伊東から始めていきます」

伊東市長選挙に立候補を表明したのは石島氏が初めてです。