ヘアカット代「平日690円」美容室が拡大 安さを実現できる理由は？
料金を値上げする美容室が増えている中、ヘアカット代が平日690円の美容室が店舗数を伸ばしています。その現場を取材しました。
■ヘアカットが690円 安さを実現できる理由は？
4日、朝から混雑していたのは東京・自由が丘の美容室。手際よく進むカット。たった5分で…。
店員
「あと確認して終わりです」
お客さん
「あっという間。手際がいい」
人気の理由は「早さ」だけではないようで…。
店員
「タイムサービスで690円になります」
お客さん
「690円、信じられない」
自由が丘の美容室でヘアカットが690円。もともと980円と低価格ですが、平日の午前10時から正午までの2時間はタイムサービスで690円に。（店舗により異なる）
お客さん
「立地考えたら驚異的なコスパ。すごい、逆に心配」
いまでは客の半数が690円カットに集中。全国で1270店舗まで拡大しています。
なぜ、この安さを実現できるのか？
ヘアーサロンイワサキ広報部・岩崎麻由部長
「美容室はどうしてもタオルを使う頻度が多い。ネックペーパーを使用することで、かなり大幅に（コストを）削減しています」
首に巻くタオルを使い捨てのペーパーにすることで、洗濯・乾燥代を大幅に削減。月に6万円ほど節約できた店舗も。
さらに、店の備品に不具合が起きたら、なるべく業者に頼まず店舗スタッフが修理を行うなど、徹底した経費削減で安さを実現できているといいます。
■街の人に聞く“美容室代の節約術”
美容室での1回あたりの利用金額は今年、女性が7668円、男性が4879円と、ここ5年で最も高い水準に。
街の人に“美容室代の節約術”を聞いてみると。
1か月に一度5000円 会社員（40代）
「美容院に行く前に家でシャンプーしていって、美容院でシャンプーなしで（安く）済ましてもらったりしてます」
会社員（30代）
「（カラーを）3か月に1回くらいだったのを、いまは4〜5か月行ってないです。お出かけするときの費用は子どもがいると削れないので、自分にかかるものから少しずつ切り詰めてますね」
教習所指導員（30代）
「白髪が増えてきたので家でやっちゃいます。本当だったら店でやりたい」
■ヘアカラー専門店で導入 うれしいプランとは
“少しでも価格を抑えたい”という需要が増える中、全国およそ140店舗を展開するヘアカラー専門店では、今月からお客さんにとってうれしいプランを開始しました。
fufuディレクター・野口江利奈さん
「今月から、時間によって金額が変動するシステムを導入」
例えば、平日のお昼すぎなど、お店がすいている時間帯では、カラー料金が最大で200円割引きに。
割引を利用のお客さん
「きょう200円引き、月1で通うとやっぱり安い。くいつきます、安いのは」
需要の少ない時間帯に割引価格を設定することで、お客さんの数を分散。
さらに、“ヘアカラー専門”にすることでお店側にもメリットが。
fufuディレクター・野口江利奈さん
「私もカットを早々に諦めたが、ハサミを持つ仕事（カット）は少し休むと取り戻すのに時間がかかる。カラーに特化した店なので、オペレーションもシンプル。トレーニングして現場ですぐに活躍できる」