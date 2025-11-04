料金を値上げする美容室が増えている中、ヘアカット代が平日690円の美容室が店舗数を伸ばしています。その現場を取材しました。

■ヘアカットが690円 安さを実現できる理由は？

4日、朝から混雑していたのは東京・自由が丘の美容室。手際よく進むカット。たった5分で…。

店員

「あと確認して終わりです」

お客さん

「あっという間。手際がいい」

人気の理由は「早さ」だけではないようで…。

店員

「タイムサービスで690円になります」

お客さん

「690円、信じられない」

自由が丘の美容室でヘアカットが690円。もともと980円と低価格ですが、平日の午前10時から正午までの2時間はタイムサービスで690円に。（店舗により異なる）

お客さん

「立地考えたら驚異的なコスパ。すごい、逆に心配」

いまでは客の半数が690円カットに集中。全国で1270店舗まで拡大しています。

なぜ、この安さを実現できるのか？

ヘアーサロンイワサキ広報部・岩崎麻由部長

「美容室はどうしてもタオルを使う頻度が多い。ネックペーパーを使用することで、かなり大幅に（コストを）削減しています」

首に巻くタオルを使い捨てのペーパーにすることで、洗濯・乾燥代を大幅に削減。月に6万円ほど節約できた店舗も。

さらに、店の備品に不具合が起きたら、なるべく業者に頼まず店舗スタッフが修理を行うなど、徹底した経費削減で安さを実現できているといいます。

■街の人に聞く“美容室代の節約術”

美容室での1回あたりの利用金額は今年、女性が7668円、男性が4879円と、ここ5年で最も高い水準に。

街の人に“美容室代の節約術”を聞いてみると。

1か月に一度5000円 会社員（40代）

「美容院に行く前に家でシャンプーしていって、美容院でシャンプーなしで（安く）済ましてもらったりしてます」

会社員（30代）

「（カラーを）3か月に1回くらいだったのを、いまは4〜5か月行ってないです。お出かけするときの費用は子どもがいると削れないので、自分にかかるものから少しずつ切り詰めてますね」

教習所指導員（30代）

「白髪が増えてきたので家でやっちゃいます。本当だったら店でやりたい」

■ヘアカラー専門店で導入 うれしいプランとは

“少しでも価格を抑えたい”という需要が増える中、全国およそ140店舗を展開するヘアカラー専門店では、今月からお客さんにとってうれしいプランを開始しました。

fufuディレクター・野口江利奈さん

「今月から、時間によって金額が変動するシステムを導入」

例えば、平日のお昼すぎなど、お店がすいている時間帯では、カラー料金が最大で200円割引きに。

割引を利用のお客さん

「きょう200円引き、月1で通うとやっぱり安い。くいつきます、安いのは」

需要の少ない時間帯に割引価格を設定することで、お客さんの数を分散。

さらに、“ヘアカラー専門”にすることでお店側にもメリットが。

fufuディレクター・野口江利奈さん

「私もカットを早々に諦めたが、ハサミを持つ仕事（カット）は少し休むと取り戻すのに時間がかかる。カラーに特化した店なので、オペレーションもシンプル。トレーニングして現場ですぐに活躍できる」

カットの技術がいらないため、一度、美容師をやめた人でも復職しやすく、人手不足の解消にもなっているといいます。