ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」が１０月３０日にクランクアップした。１１月４日、公式インスタグラムが伝えた。最終回は１２月１４日の第４８回で１５分拡大版になるという。

公式ＳＮＳは「祝 撮影終了 お疲れ様でした！」と書かれた垂れ幕の前で、蔦重役の横浜流星がほほ笑んでいる写真をアップ。老けメークもさることながら、役作りで減量したことがありありと伝わる頬のこけぶりが役者魂を感じさせる。

Ｘでも「流星くんすんごい痩せてない？すごいな…役に合わせていくスタイルすごいよほんと…。」「白髪混じりで頬がこけたお顔とやり切った静かな微笑み 最高ですね」「クランクアップの写真が『病身』を彷彿とさせますね。どうやら、その最期まで描くようで…」「明らかに体重を落とされてて凄い」「首がめちゃくちゃ長い……もともとスラッとしてるのかもしれないけどものすごく肉がなくなっているのでは……」などの声が並んでいる。

公式では横浜の「みなさま、本当に約一年半『おつかれ山』でした。約一年半、べらぼうに捧げ、蔦屋重三郎として生ききれたことが自分にとっては財産になりましたし、一生に一度しかないこの機会をいただけたこと、そしてみなさまと出会い、作品を共につくれたことを心から感謝しています」とのコメントも伝えている。