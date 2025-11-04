球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たし、松井秀喜以来の日本人ＭＶＰに輝いたドジャースの山本由伸投手が２日、自身のインスタグラムにナインにもみくちゃにされる写真とともに、ＴＵＢＥの「ＷＩＮＮＥＲＳ ＨＩＧＨ」という曲を添えた。

６回１失点で勝利投手となった第６戦から、山本は連投で２回２／３を無失点に抑える衝撃の投球で周囲の度肝を抜いた。右腕は「みんなのためなら、まだまだ投げる！！最高の表情！！ＷＯＲＬＤ ＣＨＡＭＰＩＯＮＳ！！」とつづった。

この投稿に反応したのが、「ＷＩＮＮＥＲＳ ＨＩＧＨ」を歌うＴＵＢＥの前田亘輝。前田は４日、自身のＸを更新し「ドジャース山本由伸投手 言葉に出来ないほど ほんと凄かった！感動を有難う！心よりおめでとう！」と祝福。さらに「古巣のチームメイト 今季で引退する先輩の近藤大亮投手の登場曲を選ぶなんて 泣けちゃう…惚れちゃう…チームメイトっていいなぁ〜 スポーツって素晴らしい！」と言葉を寄せた。

今季限りで現役を引退した巨人・近藤は、山本と２０１７年から２３年までの７年間、オリックスで同僚だった。山本は７歳年上の先輩に対してＳＮＳ上でメッセージを送ってはいないが、引退試合となった９月２７日のイースタン・ロッテ戦では、「現役生活お疲れ様でした」と花を届けている。