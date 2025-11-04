トリンドル瑠奈、事務所移籍を報告「これからもどうぞよろしくお願いいたします」
【モデルプレス＝2025/11/04】トリンドル玲奈の実妹で、モデルやタレントとして活動しているトリンドル瑠奈（31）が11月4日、自身のInstagramを更新。事務所を移籍したことを報告した。
【写真】トリンドル玲奈の妹、ニットから素肌チラリ
瑠奈は「ご報告」と切り出し、「この度、スペースクラフト・エージェンシーに所属する事になりました」と発表。「これからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけている。
瑠奈は、1994年3月10日生まれ、東京都出身、上智大学法学部卒業。実姉はモデルで女優のトリンドル玲奈。2019年10月に日本テレビ系バラエティー番組「深イイ話2時間SP」でテレビに初登場し、 「可愛すぎる」「最強姉妹」と話題に。その後も姉妹でバラエティ番組に度々出演。2020年10月24日より、プラチナムプロダクションに所属していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】トリンドル玲奈の妹、ニットから素肌チラリ
◆トリンドル瑠奈、事務所移籍を報告
瑠奈は「ご報告」と切り出し、「この度、スペースクラフト・エージェンシーに所属する事になりました」と発表。「これからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけている。
◆トリンドル瑠奈、モデルやタレントとして活躍
瑠奈は、1994年3月10日生まれ、東京都出身、上智大学法学部卒業。実姉はモデルで女優のトリンドル玲奈。2019年10月に日本テレビ系バラエティー番組「深イイ話2時間SP」でテレビに初登場し、 「可愛すぎる」「最強姉妹」と話題に。その後も姉妹でバラエティ番組に度々出演。2020年10月24日より、プラチナムプロダクションに所属していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】