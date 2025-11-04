信州の豊かな食文化をPRするレセプションが先週、アメリカ・ニューヨークで開かれました。



地元の輸入業者やレストラン関係者などが訪れ、長野県産の食材や地酒を堪能しました。



長野県 関 昇一郎 副知事

「今夜はおいしい料理に上質な日本酒、心を込めて長野の味をお届けします」



長野県の食文化をPRするレセプション。



ニューヨーク日本総領事館との共催で開かれ、「2回目」となる今回はみそや醤油、日本酒など信州の特産品を手がける13の団体が参加しました。





「水清き国から世界へ」をテーマに振る舞われたのは「信州プレミアム牛肉」のステーキや長野県産の米と酢を使った押しずし、そして地酒など。さらには、そば打ちの実演も行われ、県最大の貿易相手国であるアメリカ・ニューヨークの輸入業者やレストラン関係者たちに信州の味をPRしました。Q長野県の特産品はいかが？ニューヨークの和食店勤務「すばらしい。牛肉はとてもやわらかくジューシーで、口の中で文字通りとろける。本当にすばらしい！」女性ファッション関係者「牛肉とそばは素晴らしい。とても新鮮で ぜひお勧めしたい」関昇一郎副知事「きょうは、水をテーマにしましたが、長野の環境、水、空気の良さをぜひニューヨークの皆さんに理解していただければと思います」県は今回、アメリカのニューヨーク、ポートランドとカナダのトロントの3つの都市でレセプションを開いていて、北米への輸出強化を図ることにしています。