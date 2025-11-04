NYで信州の食をアピール 輸入業者やレストラン関係者が堪能 県は北米への輸出強化目指す【長野】
信州の豊かな食文化をPRするレセプションが先週、アメリカ・ニューヨークで開かれました。
地元の輸入業者やレストラン関係者などが訪れ、長野県産の食材や地酒を堪能しました。
長野県 関 昇一郎 副知事
「今夜はおいしい料理に上質な日本酒、心を込めて長野の味をお届けします」
長野県の食文化をPRするレセプション。
ニューヨーク日本総領事館との共催で開かれ、「2回目」となる今回はみそや醤油、日本酒など信州の特産品を手がける13の団体が参加しました。
さらには、そば打ちの実演も行われ、県最大の貿易相手国であるアメリカ・ニューヨークの輸入業者やレストラン関係者たちに信州の味をPRしました。
Q長野県の特産品はいかが？
ニューヨークの和食店勤務
「すばらしい。牛肉はとてもやわらかくジューシーで、口の中で文字通りとろける。本当にすばらしい！」
女性ファッション関係者
「牛肉とそばは素晴らしい。とても新鮮で ぜひお勧めしたい」
関昇一郎副知事
「きょうは、水をテーマにしましたが、長野の環境、水、空気の良さをぜひニューヨークの皆さんに理解していただければと思います」
県は今回、アメリカのニューヨーク、ポートランドとカナダのトロントの3つの都市でレセプションを開いていて、北米への輸出強化を図ることにしています。