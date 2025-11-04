※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

助産師・みくと夫が親密な関係だったことを知り、妻は深く傷つく。しかし証拠を得るために夫を泳がせることに。上司の協力を得、妻の中では静かに“次の一手”が動き始めていた。



まかせなさい！許さない！警戒されても問題ない！夫の相手は助産師…助産師って、出産のときに体も見るし、一番弱っている姿を見られている。一番見られたくない相手なのに…！しかも生まれたばかりの我が子に触られてしまったなんて、なんておぞましい…。尻尾を掴もうにも警戒するこざかしい夫に怒りを抑えきれない妻。しかし課長は言います。「問題ない。私仕事はできるの。」怒れる妻と、仕事のできる女。このふたりが手を組んだら……夫、もう逃げ道ないですよ。(ぽん子)