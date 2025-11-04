アニメ「サザエさん」の磯野カツオの声で知られる声優の冨永みーなが４日、都内で行われた「アニメ東京ステーションの秋まつり」に出席した。

アニメの魅力を語るトークショー。同じく声優の名塚佳織、山口智広らと共に声優になったきっかけとなった作品や好きなキャラクターについて話を交わした。

山口は声優を志したのは大学生の頃だったと回想。「中学、高校の頃はあまりアニメは見ていなかった。深夜放送でアニメが流れていて、一から見たらすごく面白いなと。ラジオドラマもやってたりして声優さんって面白いと思った」と明かした。

元々、舞台女優として活動していた名塚は、他のキャストを見に来たアニメ監督の目に留まったことで「おじゃる丸」に出演して声優デビュー。「私をスカウトしてくれた。初めておじゃる丸の現場に行ったときは『こうやってアニメーションって作ってるんだ』って衝撃でしたね」と振り返った。

声優あるあるとして、自身のデビュー作を見たときについて名塚は「自分の声に違和感があった」と告白。富永も「他の人はきれいなのに自分だけ変」とうなずきつつ「ずっとやってると慣れちゃいました」と笑っていた。