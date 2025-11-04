21:00
ブラジル鉱工業生産指数（9月）
予想　N/A　前回　-0.7%（前年比)

5日
2:00　
ナーゲル独連銀総裁、欧州経済について講演

5:00　
NZ中銀半期金融安定報告

6:45
NZ雇用統計（2025年 第3四半期）
予想　5.4%　前回　5.2%（失業率)　
予想　0.2%　前回　-0.1%（雇用者数増減（前期比）)　
予想　-0.2%　前回　-0.9%（雇用者数増減（前年比）)

米NY市長選

米主要企業決算
AMD、ファイザー、スポティファイ、ウーバー

米国市場は冬時間へ移行済（※経済統計発表が1時間遅くなる）

※米政府機関閉鎖の影響でカナダ国際商品貿易の発表延期
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性


※予定は変更されることがあります。