ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル鉱工業生産指数（9月）
予想 N/A 前回 -0.7%（前年比)
5日
2:00
ナーゲル独連銀総裁、欧州経済について講演
5:00
NZ中銀半期金融安定報告
6:45
NZ雇用統計（2025年 第3四半期）
予想 5.4% 前回 5.2%（失業率)
予想 0.2% 前回 -0.1%（雇用者数増減（前期比）)
予想 -0.2% 前回 -0.9%（雇用者数増減（前年比）)
米NY市長選
米主要企業決算
AMD、ファイザー、スポティファイ、ウーバー
米国市場は冬時間へ移行済（※経済統計発表が1時間遅くなる）
※米政府機関閉鎖の影響でカナダ国際商品貿易の発表延期
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
ブラジル鉱工業生産指数（9月）
予想 N/A 前回 -0.7%（前年比)
5日
2:00
ナーゲル独連銀総裁、欧州経済について講演
5:00
NZ中銀半期金融安定報告
6:45
NZ雇用統計（2025年 第3四半期）
予想 5.4% 前回 5.2%（失業率)
予想 0.2% 前回 -0.1%（雇用者数増減（前期比）)
予想 -0.2% 前回 -0.9%（雇用者数増減（前年比）)
米NY市長選
米主要企業決算
AMD、ファイザー、スポティファイ、ウーバー
米国市場は冬時間へ移行済（※経済統計発表が1時間遅くなる）
※米政府機関閉鎖の影響でカナダ国際商品貿易の発表延期
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。