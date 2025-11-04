ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:00

ブラジル鉱工業生産指数（9月）

予想 N/A 前回 -0.7%（前年比)



5日

2:00

ナーゲル独連銀総裁、欧州経済について講演



5:00

NZ中銀半期金融安定報告



6:45

NZ雇用統計（2025年 第3四半期）

予想 5.4% 前回 5.2%（失業率)

予想 0.2% 前回 -0.1%（雇用者数増減（前期比）)

予想 -0.2% 前回 -0.9%（雇用者数増減（前年比）)



米NY市長選



米主要企業決算

AMD、ファイザー、スポティファイ、ウーバー



米国市場は冬時間へ移行済（※経済統計発表が1時間遅くなる）



※米政府機関閉鎖の影響でカナダ国際商品貿易の発表延期

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性





※予定は変更されることがあります。

