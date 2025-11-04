ILLIT、韓国『ポケットモンスター』エンディングテーマ担当「夢と希望を与える歌になったらうれしい」
5人組ガールグループ・ILLITが、韓国版テレビアニメ『ポケットポケットモンスター：メガボルテージ』のエンディングテーマ曲「Secret Quest」を担当することが4日、発表された。
【ステージ写真】そろいすぎ！キュートな笑顔でパフォーマンスするILLIT
同楽曲は冒険を通じて大切な何かを発見し、自分たちが本当に望むことと世の中の隠された秘密を探し出すストーリーで、軽快で温かいサウンドが特徴となっている。ILLITは特有の少女感性に満ちた夢幻的なボーカルで、聞く人に宝物探しをするようなときめきを与える。
4日から放送される本作は、ポケモンアニメシリーズの新しいシーズンで、険しい冒険の中でも希望を失わずに挑戦しながら成長していく主人公・リコと友人たちの話を描く。『ポケモンコリア』は「音楽を通じて見せたILLITの自主的で積極的な姿が、限界に屈せず前に進むリコ一行、ポケモンの友人たちと似ている」としてコラボ理由を明らかにした。
ILLITは「幼い頃からよく見ていたアニメシリーズに私たちの声が加わることが感慨深い」とし、「メンバー全員が制作中ずっと童心に戻ったようだった。聞く人たちに夢と希望を与える歌になったらうれしい」と感想を伝えた。
