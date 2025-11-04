【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17日本代表 2−0 U-17モロッコ代表（日本時間11月3日／アスパイア・ゾーン-ピッチ5）

【映像】「和製ルカク」の重戦車ドリブル

U-17日本代表のFWマギージェラニー蓮（琉球U-18）が、力強く右サイドを突き進み、ダメ押しゴールを演出した。パワーあふれる“重戦車ドリブル”が話題となっている。

U-17日本代表は11月3日、U-17ワールドカップのグループB初戦でU-17モロッコ代表が対戦。69分から途中出場して最前線に入ったマギーは、何度も身体を張ったプレーを見せると、1−0とリードして迎えた90＋8分、フィジカルを利して追加点を演出する。

FW吉田湊海（鹿島ユース）の縦パスに反応し、敵陣右サイドを抜け出したマギーは、密着マークしてきたDFドリス・アイット・シェイクを背負いながらボールを流して前に入り込む。そのままスペースにボールを突いて加速し、突破を図った。

シェイクに粘られながらも、ボックス内への進入には成功。身体の入れ合いで奪われそうになるも、最後まで身体をぶつけてフィジカルコンタクトを制し、ついに突破した。

ただ、ボールタッチが乱れ、マギーの足元から離れてボックス内にこぼれる。しかし、後ろから駆け上がってきたMF平島大悟（鹿島ユース）が右足を一閃。DFイリヤス・ヒダウィの股下を射抜き、ゴールの左下隅に決め切った。

「蓮くん速い、強い、フィジカルモンスターなってる」の声も

実況の原大悟氏は「マギーが粘って、平島大悟！」とシャウトし、解説の名良橋晃氏は「身体をぶつけて深いところへ。起点になって潰れて」と追加点を演出したマギーに賛辞を送った。

このパワフルな突破からのアシストには、日本のサッカーファンたちも注目。「マギーのフィジカルえぐい」「マギー君強いな」「ちゃんと仕事して点に絡んでる」「蓮くん速い、強い、フィジカルモンスターなってる」「ルカクが好きなだけあってフィジカルが凄い」「マギーやったね」「野性味あふれるドリブル」「U-17W杯終わったらプロ契約で良いよ」「フィジカルFWが出て来てくれて嬉しい」「順調に育って欲しいな」「面白いな。大化けしてくれ」「見事な秘密兵器っぷり」と驚きながら興奮していた。

アメリカと日本の血を引くマギーは、16歳ながら186cm・86kgという堂々たる体躯。9月の国内合宿でU-17代表に初招集されると、大学生相手の練習試合で2試合連続ゴールを決め、最後の最後で登録メンバーに滑り込んだ。怪物FWロメル・ルカク（ナポリ／ベルギー代表）に憧れるだけあってフィジカルとスピードが武器で、初の国際舞台で早速その持ち味を発揮した。

なお、日本はこのまま大会初戦に2ー0で勝利。11月6日の第2戦でニューカレドニアと対戦する。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-17ワールドカップ カタール2025）

