新潟市東区でタクシー運転手が殺害され、売上金を奪われた事件から11月で16年です。未解決事件をめぐり10月、愛知県では26年前の殺人事件の容疑者を逮捕。遺族は一刻も早い解決を願っています。



事件は解決しないまま、16年が経ちました。



〈遺族〉

「短いのか長いのか。夢中で毎日過ごしていますので、長いといえば長い、短いといえば短い。複雑な気持ちです」



2009年11月1日。新潟市東区でタクシー運転手、阿部次男さんが何者かに殺害され売上金を奪われた事件。事件に関与した可能性が高いとされるのが阿部さんがJR新潟駅南口で乗せた「最後の客」とみられる男。これまで1000件以上の情報が寄せられているものの事件の解決には至っていません。





〈新潟東警察署 細井達彦署長〉「16年前警察官でなかった人も大勢いるかと思います。ただ今現在もこの犯人は捕まっていない、これが現実であります」県警は現在も55人態勢で捜査を継続。これまで情報提供を呼びかけてきた現場近くのスーパーは閉店し、人通りも少なくなりました。警察は事件の風化を危惧しています。〈新潟東警察署 刑事一係 川上裕也巡査長〉「16年前にタクシーの運転手さんが旧アトレのところで亡くなった事件で情報提供お願いしてまして」新潟東署の川上裕也巡査長。16年前は中学生でした。警察の中でも異動や人員の入れ替えがあり、当時の状況を知らない捜査員も多くいるといいます。〈新潟東警察署 刑事一係 川上裕也巡査長〉「正直（当時は）中学生だったので、当時の想像で現場に行ったわけでもないので、写真だとかそういうのでしか見たことないんですけど（現場に来ると）心にくるものがありますね」一方、長い期間を経て未解決事件の捜査が進展するケースも少なくありません。10月、愛知県名古屋市では26年前、女性を殺害したとして被害者の夫の元同級生の女が逮捕されました。〈阿部次男さんの妻〉「16年も経ってしまってね」事件が起きた当日、阿部さんの妻やタクシー会社の同僚が現場を訪れ、手を合わせました。〈タクシー会社の同僚〉「16年経ったけど犯人はまだ捕まらない。だけどきのうは愛知県で26年前の殺人事件で未解決事件が解決しました。我々はいつまでも希望をもってるから、今しばらく待ってください」名古屋市の事件で容疑者が逮捕されたのは、この日の前日。ニュースを聞き、阿部さんの妻は希望を抱いたといいます。〈阿部次男さんの妻〉「負けていられない、頑張らなきゃいけない、くじけてちゃいけないなって思って反省したり、力をもらったり、いろんな気持ちになりました。私が強くなきゃいけないなと思いました」一刻も早い解決を願って…警察は「些細なことでも情報提供をしてほしい」と呼びかけています。