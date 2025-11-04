FIVE NEW OLD、デジタルEP『Forever is You EP』リリース　「Sayonara (feat. Eminata)」先行配信も

FIVE NEW OLDが、11月26日にデジタルEP『Forever is You EP』をリリースする。あわせて、11月5日にリードトラック「Sayonara (feat. Eminata)」を先行配信する。

（参考：FIVE NEW OLD、結成からの15年で向き合い続けた命題 新たな旅の幕開け――ツアー『FiNO is』最終公演振り返る）

同EPには、東京国際フォーラムホールCにて開催された15周年ツアーのファイナルで初披露された直後に配信リリースされた「Smile」をはじめ、ストレートな日本語詞のバラード「Forever is You」や、重厚なバンドサウンドの「Happier」など、さまざまな感情に寄り添った4曲が収録されている。

また、リードトラック「Sayonara (feat. Eminata)」は初めて女性アーティストをフィーチャリングした、男女それぞれの目線から紡がれる冬のラブソング。今回フィーチャリングした神奈川県逗子出身のソウルポップアーティスト Eminataは、透き通った芯のある歌声で楽曲の世界観を表現している。

■FIVE NEW OLD コメント11/26にDigital EP「Forever is You EP」をリリースします。移ろい続ける世界の中で、それでも“永遠”だと感じられるような確かな感情をテーマにした4つの物語を収めました。僕ら自身も、この数年で変わっていくものと向き合いながら、それでも信じたいと思える瞬間を音にしています。消えていくものの中にこそ、美しさが宿る。そんな想いを、この冬、音楽に託しました。その中から先行配信する「Sayonara (feat. Eminata)」はEminataさんを迎えて歌った冬のデュエットソングです。出会いと別れのあいだにある、どうしようもない優しさや痛みを、ふたりの声で描きました。Eminataさんの透き通る歌声が、冷たい空気の中にあたたかい光を灯してくれています。(Vo/Gt：HIROSHI)

（文＝リアルサウンド編集部）