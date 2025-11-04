岩田剛典、初アジアツアーテーマ曲「ZERO GRAVITY」を配信リリース！リリックビデオも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）が、ソロ曲「ZERO GRAVITY」を11月4日に配信リリースした。

■リリックビデオには2024年の武道館公演の映像を使用

「ZERO GRAVITY」は、ソロ初のアジアツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』のテーマソングとして制作。

岩田自身が幼い頃からロマンを抱いてきた「宇宙」をコンセプトに、無限大な夢や情熱を、ベースミュージックに乗せて力強く歌った楽曲で、幕が今まさに上がっていくような高揚感と、誰も見たことのない地にともに飛び立とうという好奇心に溢れたメッセージが込められている。

「ZERO GRAVITY」のリリックビデオも公開された。2024年6月に開催された『Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 “ARTLESS” FINAL in 武道館』のライブ映像で構成されており、開催まで2週間と迫ったソロ初のアジアツアーを期待させる内容となっている。

なお、「ZERO GRAVITY」は、12月3日発売される岩田剛典のアルバム『SPACE COWBOY』にも収録される。アルバムリッリースまでのスケジュールもSNSで公開された。

そして、アルバム『SPACE COWBOY』購入者対象の発売記念イベントの詳細も発表された。1万人規模のハイタッチ会や撮影会を開催。岩田剛典セレクトのお土産に応募できる企画も実施される。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2025.10.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Reaching for Your Light」

2025.11.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ZERO GRAVITY」

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『SPACE COWBOY』

発売記念イベントの詳細はこちら

https://www.universal-music.co.jp/iwata-takanori/news/2025-11-04/

岩田剛典 OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/Artist/index/310?m=bemyguest

■【画像】リリックビデオのサムネイル

■【画像】「ZERO GRAVITY」の配信ジャケット