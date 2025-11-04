sumika「抑圧からの解放」をテーマにした新曲「Beatnik」を配信リリース！MVのプレミア公開も決定
sumikaが、新曲「Beatnik」を11月5日に配信リリース。同日20時にはYouTubeでMVもプレミア公開する。
■「Beatnik -Bird-」「Beatnik -Horse-」の2バージョンが存在
の新曲「Beatnik」は、「抑圧からの解放」をテーマに片岡健太が作曲作詞を手掛けた楽曲で、「Beatnik -Bird-」と「Beatnik -Horse-」の2バージョンが存在。
「Beatnik -Bird-」はTAKU INOUEによるプロデュース音源となっており、アレンジをすべてTAKU INOUEが手掛けてた。一方「Beatnik -Horse-」はsumikaのセルフプロデュースで音源制作を行っており、ギターには木下哲（礼賛）を迎えて制作した。
■リリース情報
2025.11.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Beatnik」
