女優の広瀬すずが、パーソナリティをつとめるラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』で、「異性のファッション」について私見を披露。男性のパーカー着用について語ったことが話題となっている。

「広瀬さんは、11月1日放送の『よはくじかん』で、男性のファッションの好みに言及しました。男性のタンクトップには『ちょっとやだな』とダメ出しし、また、七分丈のパンツにくるぶしが隠れているソックスを履いている男性も『ああ、惜しいな』と思ってしまう、などと語りました。

一方で、『男性のパーカー、いいよね』と切り出すと、フード厚めのパーカーは『ぼわっとしてなんか、かわいいなって思う』と発言。男性のファッションは、布が多ければ多いほうがいいとして、グレーのパーカーを推奨していました。『着ていこ、みんな』と語ると、あらためて『男性諸君、パーカーだって。ゆるさだって。ピチピチはダメなんだよ、みんな。もう2サイズくらい上、買ったほうがいいよ』と、オーバーサイズのパーカーをゆるっと着ることを提案しました」（スポーツ紙記者）

男性のパーカーといえば、2024年12月、SNSで巻き起こった「おじさんがパーカーを着るのはありかなしか」論争を覚えている人も多いだろう。

「コラムニストで脚本家の妹尾ユウカ氏が、12月6日に配信されたYouTubeチャンネル『新R25チャンネル』のなかで『40（歳）近くになってパーカーとか着てるおじさんって、けっこうおかしいと思うんですよ』『しかも、だいたいデブじゃないですか』と持論を展開したのです。この発言に、実業家の堀江貴文氏や、ひろゆき氏などが反論し、著名人らを巻き込んだ一大“パーカー論争“が巻き起こりました」（同前）

この件を覚えている人も多いようで、広瀬すずのパーカー推しの意見に対して、Xには、

《この前パーカーはダメとか話題になっていたような…オッさんだけでした?》

《服装論争再燃へ・・・》

といった声のほか、2024年11月に本誌「SmartFLASH」が報じた、国民民主党・玉木雄一郎代表が、元グラビアアイドルの女性との密会の際に着ていた、グレーのパーカー姿を引き合いに、

《玉木雄一郎がアップを始めました》

などの声もあがっている。

「玉木氏の場合は、女性との密会現場となったバーから出てきた際、グレーのパーカーのフードをすっぽりかぶった姿を本誌が目撃、報じたものです。当時、Xでは、そのスタイルが大不評を買いました。

今回、広瀬さんは『男性諸君』を何歳までと明言していないため、なんとも言えないところですが、妹尾氏の発言とは、真逆の意見に、戸惑ってしまう男性がいたのかもしれません」（芸能記者）

広瀬の発言で、サイズ大きめのグレーのパーカーを買いに行く男性が続出するか?