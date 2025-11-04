開始34秒で昌子がまさかのOG。望月が同点弾も後半ATに被弾。町田がメルボルンに１−２で敗れる【ACLE】
FC町田ゼルビアは11月４日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第４節でメルボルン・シティ（オーストラリア）と町田市立陸上競技場で対戦した。
町田のスタメンは以下のとおり。GKは谷晃生、DFは昌子源、ドレシェヴィッチ、中山雄太、MFは望月ヘンリー海輝、増山朝陽、前寛之、下田北斗、FWは相馬勇紀、ナ・サンホ、オ・セフンという11人だ。
ここまで１勝２分けと負けなしの町田。今大会２勝目を目ざす一戦で、開始34秒に先制を許す。自陣で昌子がバックパスも、やや勢いがあったか、GK谷の想定したコースからややずれたボールはそのままゴールに吸い込まれた。
いきなりビハインドとなった町田は、10分にナ・サンホの強烈なミドルシュート、19分には右CKから昌子がヘッドで狙うなど、果敢に攻め立てる。
24分には左サイドを突破した相馬のクロスに望月が左足ダイレクトで合わせ、同点ゴールをゲット。ホームチームが試合を振り出しに戻す。
さらに攻勢を保つ町田だが、前半は勝ち越し点を奪うには至らず。タイスコアで迎えた後半、スタートから町田がペースを握る。54分にはGKの好守に阻まれたが、ナ・サンホが際どいミドルシュートを放つ。
68分には、左CKのこぼれ球にナ・サンホが反応し右足を振る。鋭い一撃は、しかしこれもGKのファインセーブに阻止された。
その後も攻め立てた町田だが、フィニッシュであと一歩が及ばず。このまま１−１で試合終了かと思われた90＋４分、相手のCKの流れから最後はアンドリュー・ナバウトのシュートで被弾。これが決勝点となり、町田が１−２で敗れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
