UZ (SPYAIR) 1stソロアルバム『STATE OF RHYMES』発売決定！ソロ名義での初のワンマンライブも開催
SPYAIRのUZが1stソロアルバム『STATE OF RHYMES』を12月10日にリリースする。
■タイトルチューンはじめ全10曲がラインナップ
今年、結成20年＆メジャーデビュー15年を迎えたSPYAIRのメインコンポーザーとして、これまで100曲以上の楽曲を世の中に送り出してきたUZ。
デジタルシングル「Take My Wish」でソロデビューした2023年に5曲を発表。そして約1年半の沈黙を経て、2025年6月に「Fly Higher」でソロ活動を再始動させ、8月には「Soloist」をリリースした。
そんなUGが、ついにに1stソロアルバム『STATE OF RHYMES』をリリースすることが決定。
本作にはタイトルチューン「State Of Rhymes」を筆頭に、「Take My Wish」「Fly Higher」「Soloist」他、新録曲を含めた全10曲を収録。
また12月13日には、アルバムタイトルを冠したソロ名義での初のワンマンライブを東京・shibuya CYCLONEで開催する。
■リリース情報
2025.12.10 ON SALE
ALBUM『STATE OF RHYMES』
■関連リンク
UG OFFICIAL SITE
https://www.spyair.net/uz/
SPYAIR OFFICIAL SITE
https://www.spyair.net/