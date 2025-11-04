Photo: にしやまあやか

バッグに求める条件は人それぞれですが、持ちやすさ、スマートなルックス、十分な収納力のこれら3つは多くの人に共通するポイントではないでしょうか。

現在、販売中の「カンガルースリング」は、そんなわがままを受け止めてくれるスリングバッグ。普段使いから旅まで対応可能なその使い勝手を、実際に試してみたので詳しくご紹介します。

見た目はシンプル。服装を選ばず馴染みやすい

Photo: にしやまあやか

荷物はそこそこ多いけれど、見た目にもちゃんとこだわりたい。

そんな気分のときに選びたいのが「カンガルースリング」です。今回はブラックにオプションのベビーポーチを加えて使用してみました。

Photo: にしやまあやか

まず感じたのは、見た目のシンプルさと使い勝手のバランスの良さ。

性別を問わず違和感なく背負えるサイズ感で、手持ちのカーゴパンツやナイロン素材のアウターとも自然に馴染みました。服装を選ばず、すっと日常に溶け込む印象です。

Photo: にしやまあやか

オプションのベビーポーチは単体でウエストポーチにも。シンプルなファッションにも差し色を加えてくれます。

小物収納が大充実。出し入れもスムーズ

Photo: にしやまあやか

収納力は、見た目以上にしっかり入る設計で、想像以上に頼もしく感じました。

内部には大小さまざまなポケットが配置されていて、財布、スマホ、エコバッグ、ペンケースなどを入れてもまだまだ余裕な様子。どこに何を入れたかが一目でわかる小分けポケットも多く、荷物の出し入れがとってもスムーズでした。

Photo: にしやまあやか

さらに旅行時には、サブバッグとしても頼れる容量感。キャリーへのドッキングも可能です。

Photo: にしやまあやか

極めつけは、「カンガルースリング」の可変収納システム。前面ポケットとメイン収納の間にある伸縮ロープ式の拡張スペースには、折り畳み傘や水筒をはじめ、カメラの三脚なども収納できます。

Photo: にしやまあやか

今回はここに、オプションのベビーポーチをドッキングしてみました。こうすると、さらに小物類の収納が充実します。

オプション追加でノートPCも持ち運べる

Image: OKIBI JAPAN

この可変収納機能と別売りのタブレットスリーブを組み合わせれば、ノートPCなどのガジェットも持ち運べます。仕事の日も休みの日も、同じバッグで過ごしたい人に「カンガルースリング」はピッタリじゃないでしょうか。

Photo: にしやまあやか

他にもフロントポケットの内側にはスキミング防止機能がついていたり、撥水生地＋防水ジッパー採用で急な悪天候でも頼れたりなど、まだまだご紹介したい機能がたくさん。

ここではすべてご紹介しきれなかったので、「カンガルースリング」の販売ページをぜひチェックしてみてください。

Photo: にしやまあやか

Image: OKIBI JAPAN

Source: CoSTORY