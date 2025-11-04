原口あきまさ、タレント妻＆4人の息子“顔出し”家族ショット披露 サプライズ誕生日祝いに感激「素敵なサプライズ」「原口ファミリー大好きです」
ものまねタレントの原口あきまさ（50）が2日、自身のインスタグラムを更新。3日に誕生日を迎えた原口に、妻でタレントの福下恵美（41）と4人の息子たちが“前祝い”してくれたことを報告し、“顔出し”家族6ショットを披露した。
原口は「嫁ちゃんと4人の息子達がサプライズで誕生日の前祝いしてくれた！明日のLIVE 、最高なパフォーマンスを見せれるわ」とのコメントとともに、ケーキを手にうれしそうな表情を見せる原口を中心に、妻・福下と子どもたちが囲んでいる仲良しな家族の写真をアップした。
この投稿にファンからは「素敵なご家族の写真にほっこりしました 原口ファミリー大好きです」「誕生日おめでとうございます 素敵なサプライズ 素敵な歳のスタートですね」「素敵な御家族ですねぇ」「賑やかで楽しそうなご家族で素敵なんですよね」「家族歌合戦で365日の紙飛行機を大きな声で上手に歌っていた長男君がこんなに大きくなってる」などの反響が寄せられている。
原口と福下は2010年に結婚。11年2月に長男（14）、13年6月に次男（12）、15年9月に三男（10）、18年6月に四男（7）が誕生した。
