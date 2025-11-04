【ユニクロのタートル】が頼りになる！ 40・50代が真似したい「サマ見えコーデ」

寒さが深まる季節に欲しくなるのが、タートルネックセーター。特に、着回しやすいベーシックな1枚があれば、毎日のコーデに頼りになりそうです。今回は、【ユニクロ】の定番タートルネックセーターにフォーカス。40・50代のお手本になりそうなコーデを多数投稿しているインフルエンサー、@mhi_7746さんによる「サマ見えコーデ」とあわせてご紹介します。「ユニクロのタートルはもう持ってる！」という人も、この記事をチェックすれば色違いが欲しくなるかもしれません。

幅広いテイストに着回しがきく洗練デザイン

【ユニクロ】「メリノリブタートルネックセーター」\2,990（税込）

「なめらかな肌ざわり」と公式サイトで紹介されている、極細メリノウール100％を使用したタートルネックセーター。定番アイテムならではの洗練されたデザインのセーターは、程よいフィット感により、1枚で着るのはもちろん、レイヤードコーデにも重宝するはず。お手入れが簡単なマシンウォッシャブル仕様で、デイリーに気兼ねなく着られるのも嬉しいポイント。13色の豊富なカラバリで、何枚でも欲しくなりそうです。

シンプルなのにサマ見えするデニムスタイル

細リブの表面感が上品な雰囲気を引き立て、@mhi_7746さんも「シンプルだけど高見え」とお気に入りの様子。ブラックのベストとビンテージ風のジーンズを合わせたスタイリングは、カジュアルの中にきちんと感を添えた絶妙なバランスに仕上がっています。足元には今季トレンドのレオパードをさりげなくきかせて旬のムードに。シンプルなローファーやブーツを合わせても、大人っぽくこなれた雰囲気に仕上がりそう。

シャツのインナー使いで端正に

きれいめにまとめたい日は、こちらのコーデがおすすめ。白シャツ × 黒パンツの端正な組み合わせにタートルネックセーターをインするだけで、季節感のある上品なムードに。シンプルながらサマ見えが狙えるコーデなので、オフィスやちょっとしたお出かけにもおすすめです。アクセサリー使いや、シャツの袖をロールアップしたスタイリングもぜひ参考にしてみて。

ゆるレイヤードもタートルINで大人っぽく

「薄手でも暖かく通気性が良い」と@mhi_7746さんもコメントしているように、秋冬らしい厚めのレイヤードにも頼れる1枚。デニムシャツとカーディガンを重ねたスタイリングでは、タートルの襟元をしっかりのぞかせて抜け感をプラス。顔まわりのアクセサリーが映えて、ラフな中にも女性らしさが香るバランスに仕上がっています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@mhi_7746様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

