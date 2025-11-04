企業と消費者との間にギャップを感じるなぁという話が聞こえてきました。

Apple（アップル）事情通のマーク・ガーマン氏いわく、今年の年末商戦でAppleはかなり高い目標値を掲げているというのです。

めざせ、売上10％から12％増！

ガーマン氏いわく、Appleが今年の年末商戦（今四半期）に向けて目標として掲げる、つまり想定している売上額は1400億ドル。日本円で約20兆円ほど…！

ちなみに、これはAppleとしても強気な数字で、実現すれば四半期売上の最高を更新するのだそう。

先日の四半期決算では、中国の売上が伸び悩んでいるという話が出ていましたが、これが年末に向けて回復すると考えているのでしょうか。

ホリデーシーズン突入で年末は購買意欲が高まります。ウォール・ストリートのアナリストは、年末商戦6％増加を見込んでいるといいますが、なんとAppleは10%から12％増加を期待しており、iPhone 17シリーズによって四半期決算は好調になると見ているようです。なんとも強気な姿勢。

米Gizmodoの記者が指摘するのは、物価高にあえぐ一般層と超富裕層の差。Appleが売上で期待しているのは、超富裕層による年末のApple製品まとめ買い・爆買いだと解説しています。

みなさんは、年末・年始に向けて、ガジェットの購入考えていますか？