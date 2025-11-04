元雨上がり決死隊の宮迫博之が４日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「ＴＫＯ」木下隆行のタイ移住を止めていたことを明かした。

この日は「【闇芸人トーク】しんいちとみなみかわを呼んだら、人の悪口ばかりになりました」というタイトルで動画をアップ。お笑いタレントのみなみかわ、お見送り芸人しんいちとともに、おでんを食べながらトークを展開した。

冒頭で早速、木下の話で盛り上がった３人。宮迫は手始めに「３０年ぐらいの付き合いで仲良くしてるんで、タイに国外逃亡される時も、タイでやらかしていったん日本に逃げて帰った時も、僕はお会いしました」と木下のことを振り返った。

また、木下がタイに行く話も「だいぶ前に聞いてたんですよ」という宮迫は「あの人が自粛するきっかけになったのが、フリーアナウンサーの方で、その方が元男性でいらっしゃった。知り合いのツテで『いったんタイに移住しようと思います』って言った時に、まぁまぁ本気で怒ったんですよ。『お前、アホなのか』と」と、木下のタイ移住を止めていたことを告白。

「騒動を起こしたことが元男性の方とのことやのに、タイに行ったら『やっぱり』ってなる」とその理由を説明し「とりあえず、落ち着くまで絶対にタイっていう場所を言うなと。だいぶズレてから発表して…」と裏側を明かした。

そんなこんなで移住したタイでも、木下は寺院の前で僧侶の袈裟（けさ）のような服を着た自身の動画をインスタグラムに投稿して炎上。何度もタイに行ったことがある宮迫は「本人に聞いたら『寺院のすぐそばであのコスプレ売ってるんですよ』って言うんですけど、それはお土産だから。お土産をすぐに着て現地に行ったら、そりゃ怒られるわ」とあきれながら笑った。