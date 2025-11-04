ふわもこ可愛いーーッッ♡ 【Can★Do】揃えて使いたい！！「ディズニーグッズ」

【Can★Do（キャンドゥ）】ではチップ & デールデザインの、お出かけ時に役立ちそうな「ディズニーグッズ」が勢ぞろい。どれも“ふわもこ”のフェイクファー仕様で、あたたかみのある可愛いビジュアル。思わず集めたくなるかも。今回は目印になるキーホルダーや、荷物整理に便利なポーチなどをご紹介します。

柔らかな色合いの「ファーキーホルダー」

チップとデールが背中合わせで並んでいる可愛いこちらは、柔らかな色合いのファーが付いたキーホルダー。毛の長いファーで、あたたかみを感じられそうです。ゴールド金具を使用した上品なビジュアルで、大人も使いやすいかも。値段は\330（税込）。

まるで尻尾のようなふわもこ感！「ファーハンドストラップ」

まるで尻尾のようなふわもこフェイクファーが目を惹くこちら。チップとデールのクリアチャームも付いた可愛らしいストラップです。値段は\440（税込）。スマホに取り付ければ落下の防止にも役立ってくれそうです。長時間付けても手首まわりが痛くなりにくいかも。

チャームまでフェイクファーの「ファーフラットポーチ」

小物の整理に便利な小さめポーチも必見。深みのあるブラウンカラーは秋冬に使うのにぴったりです。チップとデールの顔が描かれたタグもキュート。ファスナーの引き手にまでフェイクファーチャーム付きと、あたたかみたっぷりです。中身が見えないため、バッグを開けた時に漂う生活感も抑えられそうです。値段は\550（税込）。

同系色の紐を合わせた統一感「ファー巾着ポーチ」

荷物整理に便利な巾着タイプのポーチ。サイズが約21 × 20cmと大きめながら、贅沢にフェイクファーがあしらわれているのがポイント。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「内布は少しハリのある生地」とのことで、つくりもしっかりしていそうです。秋冬には、デイリーにも旅行にも活躍させたい！ 値段は\550（税込）。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino