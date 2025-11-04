大谷翔平、式典なのに「もはや人間扱いされてない」 衝撃パワーワード爆誕「コレ将来確定やな」
ドジャースが優勝パレード
米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。ドジャースタジアムでのセレモニーでは、大谷翔平投手を「歩く銅像」などと紹介。パワーワードが誕生し、日本人ファンにも反響が広がった。
2階建てのバスに乗ってロサンゼルス市内を移動したドジャースナイン。地元ファンから大歓声を浴びた後、ドジャースタジアムに場所を移し、2連覇を祝うセレモニーが開催された。
セレモニーで司会を務めたのは、中継した地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のジョー・デイビス氏。同氏はスピーチに臨む大谷を、粋な言葉で紹介した。
「ここまでたくさんのスーパースターの声を聞いてきましたが、この地球で史上最高の野球選手の話はまだ聞いていません。2人の選手が1つになった男であり、歩く銅像！ ショウヘイ・オオタニ！」
「歩く銅像」というパワーワードには、X上の日本人ファンも反応。「歩く銅像 好きすぎる」「歩く銅像、大谷翔平って最高だな」「ついに『歩く銅像』と言われるように」「もはや人間扱いされてないwww」「コレ将来絶対銅像立つの確定やな」などの声が上がっていた。
（THE ANSWER編集部）