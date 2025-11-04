3年かけて絆を育んできた、猫ちゃんとパパさんが1週間ぶりに再会して…？まさかの表情を向ける猫ちゃんのリアクションが可愛すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で218万再生を突破し、「なんかミーアキャットいたw」「こたしゃんの「誰？！」っていう目がw」といった声があがりました。

【動画：『3年かけて絆を育んだ猫とパパ』→1週間ぶりに再会した結果…】

優しいお兄ちゃんのこたろうくん♡

Instagramアカウント「@s.kotaro0530」に投稿されたのは、1週間ぶりに帰宅したパパさんと再会した、スコティッシュフォールドの「こたろう」くんの姿をおさめた動画です。

こたろうくんは「つくね」ちゃんと「しらたま」ちゃんという実の妹たちと暮らす、三兄妹のお兄ちゃん。こたろうくんもしらたまちゃんも、一匹狼タイプのつくねちゃんのことが大好きなのだそうです。

パパさんと1週間ぶりの再会

こたろうくんはおうちに迎えられてから3年間、パパさんとはボール遊びをしたり、こたろうくんがパパさんの毛布をふみふみしたりと、いつも仲良く過ごしてきたのだとか。ママさんから見ても、ふたりの間には確かな絆が感じられたといいます。

そんなパパさんが、ある日、1週間ほどお家をあけることに。久しぶりの再会の日、パパさんが帰ってきた気配を察したこたろうくんは、廊下に顔だけ出して様子をうかがっていたそうです。

こたろうくんの反応は…？

そして、部屋に入ってきたパパさんを見ると、なんとこたろうくんは怪訝な表情に。「誰！？」と言いたげなそのお顔は、まるで初対面の人を見ているようだったといいます。

さらに、よほど警戒していたのか、こたろうくんは普段は滅多に見せないという、ミーアキャットのように後ろ足で立ち上がる、“スコ立ち”まで披露したのだとか。1週間ですっかり知らない人になってしまったパパさんは不憫ですが、警戒するこたろうくんの姿があまりにも可愛くて、思わず胸がキュンとしてしまいます。

こたろうくんの思いもよらぬ警戒ぶりに、リールの視聴者からは「そのうち思い出してくれるかもwこたちゃんのタッチかわいくて悶絶♡」「コタくん…笑 そよさんには申し訳ないけどコタくんの立ち姿可愛いすぎ♡」「いやー♡立ってるこたちゃんも誰？！なこたちゃんもかわいすぎます♡」「そよさんには申し訳ないのですが、立ってるこたくんかわいい♡」といった爆笑と絶賛のコメントが多数よせられました。

Instagramアカウント「@s.kotaro0530」では、スコティッシュフォールド三兄妹のこたろうくんとつくねちゃん、しらたまちゃんの個性が存分に発揮された、クスッと笑える日常の様子を楽しむことができます。

