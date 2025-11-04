【推しの子】第3期、来年1月14日放送開始 第1弾PV解禁！なとり新曲「セレナーデ」ED主題歌に決定
テレビアニメ『【推しの子】』第3期が、2026年1月14日よりTOKYO MXなどで全国30局以上で放送されることが決定した。あわせてメインビジュアルと第1弾PVが公開され、第3期のED主題歌は、なとりの新曲「セレナーデ」となっている。
【動画】芸能界の闇に迫る…公開された【推しの子】第3期の新PV
なとり本人もかねてから【推しの子】原作のファンだったと言い、登場キャラクターのアクアをモチーフに「『セレナーデ』という楽曲を書き下ろさせていただきました。『アクア』という人間を理解しようとするたびに、どうしようもない暗闇の底に落とされたような感覚がありました。せめて、彼だけにはこの音楽が流れている時間だけでも幸せに眠っていてほしいという願いを込めて作った楽曲です。たくさん、聞いてください」とコメントを寄せた。
また、「アイ」「アクア」「ルビー」「有馬かな」「黒川あかね」「MEMちょ」の新キャラクタービジュアルが公開。芸能界を駆け上がり「中堅」となったキャラクターたちが描かれている。
『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描いた物語。産婦人科医として働くゴローが主人公で、推しのアイドル・星野アイと出会うが、ある出来事で死んでしまいアイの子ども・アクアに転生してしまう。それをきっかけに、彼女と同じ芸能界の道へ進んで行くストーリー。
『週刊ヤングジャンプ』にて2020年4月〜2024年11月にかけて連載された漫画が原作で、コミックス累計2000万部を突破している人気作品。『次にくるマンガ大賞2021コミックス部門』では大賞を受賞し、テレビアニメ第1期が2023年4月〜6月にかけて放送されると、YOASOBIによるオープニングテーマ「アイドル」とあわせて話題に。その後、第2期が2024年7月〜10月にかけて放送され、実写ドラマ・映画化もされた。
■第3期イントロダクション
物語は新たなステージへ…『POP IN ２』のリリースから半年。ＭＥＭちょの尽力の甲斐もあり、今やB小町はブレイク寸前。アクアはマルチタレント、あかねは実力派女優の道を順調に歩んでいる。一方で、かなは以前の明るさを失っていた。そして、アイとゴローの死の真相を追い求め、ルビーは芸能界を駆け上がる。…嘘を、武器にして。
