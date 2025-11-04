【推しの子】3期記念、POP UP SHOWCASEが渋谷で開催 キャスト参加のクリスマスツリー点灯式＆トークショーも決定
テレビアニメ【推しの子】第3期スタートを祝うイベント『【推しの子】POP UP SHOWCASE at TOKYU PLAZA SHIBUYA』が28日から東京・東急プラザ渋谷4階特設スペースにて開催されることが発表された。
【画像】もうクリスマス？描き下ろしイラストのグッズ一覧
今回のPOP UPではテレビアニメ【推しの子】より「プレゼント」をテーマにした特別な描き下ろしイラストを使用したスペシャルなグッズを多数先行販売するほか、購入特典ノベルティの配布も予定されている。
さらに12月14日には、出演キャストによるクリスマスツリーの点灯式とトークショーが開催される。出演は、伊駒ゆりえ（ルビー役）、潘めぐみ（有馬かな役）、大久保瑠美（MEMちょ役）、高橋李依（アイ役）の予定。28日〜12月10日の期間、POP UPにて3300円（税込）以上購入すると抽選で25人が招待される。
また、同日にはクリスマストークライブも開催。伊駒ゆりえ（ルビー役）、潘めぐみ（有馬かな役）、大久保瑠美（MEMちょ役）、高橋李依（アイ役）が出演予定。参加条件は同じで、抽選で75人が招待される。
POP UPイベントは、2026年1月18日まで開催される。
