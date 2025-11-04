大島優子、AKB48時代から変わらぬ仲！“心友トリオ”SHOTに「エモすぎる！！」「最強で最高」の声

11月3日、大島優子がInstagramを更新した。

【写真】「BIG LOVE」宮澤佐江＆秋元才加との写真を公開

同日に昼と夕方の2部構成のファンミーティングを開催した大島は、今回の投稿で、「1部は佐江ちゃん才加がゲストで来てくれました」「ゲストというより、もはや3人のファンミーティングでしたけどね」と、AKB48時代にチームKメンバーとして共に活動し、“心友トリオ”として仲の良い宮澤佐江、秋元才加をゲストに招いたことを報告。

続けて、「あー楽しかったー」「2人とはほんと気心知れてるし何しててもどこにいても楽しい」「ありがとう BIG LOVE」と、グループ在籍時代から変わらない仲について綴り、3ショットを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「やっぱり素敵な3人」「心友トリオ尊い」「エモすぎる！！」「やっぱりこの3人は最強で最高」「みんな可愛い」「変わらない3人の関係が好きだー」などの声が寄せられている。

グループを卒業した現在は、女優として活躍中の大島。私生活では、2021年7月に俳優の林遣都との結婚、2023年1月に第1子、2025年5月に第2子の誕生を発表している。