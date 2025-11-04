芦田愛菜、8歳当時の大阪での姿がNHK全国ネットに映る ネット反応「うわー」「かわいすぎて横転w」
NHK音楽番組『第25回 わが心の大阪メロディー』（総合テレビ・全国放送 後7：30〜8：42）が4日に放送され、芦田愛菜の8歳当時の歌声が注目を集めた。
【写真】貴重…2012年 芦田愛菜が 『わが心の大阪メロディー』出演
毎年恒例の「大阪メロディー」。懐かしの名曲から最新のポップスまで、大阪ゆかりの豪華アーティストが珠玉のライブパフォーマンスを、生放送・生演奏で届けた。
歴代の名場面を振り返り、桑名正博さん、円広志、堀内孝雄×つんく♂や、やしきたかじんさん、キダ・タローさん追悼の歌声などが続いた。いずれも、関西が誇るレジェンドばかり。
兵庫・西宮市出身の芦田は、8歳だった2012年に『大阪メロディー』に出演していた。
この姿に、SNSでは「うわー芦田愛菜さんの子供時代 可愛すぎ」「芦田愛菜ちゃんかわいすぎて横転w」などの声が相次いだ。
■出演者（五十音順）
【司会】今田耕司、ファーストサマーウイカ
【出演】INI、相川七瀬、阿佐ヶ谷姉妹、NMB48、上沼恵美子、吉柳咲良、こっちのけんと、天童よしみ、長谷川きよし、ハンバート ハンバート、Little Glee Monster
【ゲスト】高石あかり（※高＝はしごだか）、トミー・バストウ、ミャクミャク ほか
【指揮】青柳誠
【演奏】2025大メロ楽団
【合唱】大阪成蹊女子高等学校コーラス部・四天王寺高等学校コーラス部・兵庫県立神戸高等学校合唱部
【写真】貴重…2012年 芦田愛菜が 『わが心の大阪メロディー』出演
毎年恒例の「大阪メロディー」。懐かしの名曲から最新のポップスまで、大阪ゆかりの豪華アーティストが珠玉のライブパフォーマンスを、生放送・生演奏で届けた。
歴代の名場面を振り返り、桑名正博さん、円広志、堀内孝雄×つんく♂や、やしきたかじんさん、キダ・タローさん追悼の歌声などが続いた。いずれも、関西が誇るレジェンドばかり。
この姿に、SNSでは「うわー芦田愛菜さんの子供時代 可愛すぎ」「芦田愛菜ちゃんかわいすぎて横転w」などの声が相次いだ。
■出演者（五十音順）
【司会】今田耕司、ファーストサマーウイカ
【出演】INI、相川七瀬、阿佐ヶ谷姉妹、NMB48、上沼恵美子、吉柳咲良、こっちのけんと、天童よしみ、長谷川きよし、ハンバート ハンバート、Little Glee Monster
【ゲスト】高石あかり（※高＝はしごだか）、トミー・バストウ、ミャクミャク ほか
【指揮】青柳誠
【演奏】2025大メロ楽団
【合唱】大阪成蹊女子高等学校コーラス部・四天王寺高等学校コーラス部・兵庫県立神戸高等学校合唱部