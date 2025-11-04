◆東京六大学野球秋季フレッシュリーグ第２日 Ｂブロック▽東大９―８立大（４日・神宮）

東大が５点差を逆転し、立大に白星発進した。米国人の父を持ち、早大２年で司法試験の予備試験に合格後、東大に転入したスタンリー翔唯（かい）内野手（２年＝早実）が「４番・ＤＨ」でスタメン出場。４回には反撃ののろしを上げる右前安打を放ち、勝利に貢献する活躍を見せた。

東大受験前にはＹｏｕＴｕｂｅの人気番組「令和の虎Ｙｏｕｔｈ」でカリスマ起業家らを前に「東大野球部で活躍し、大谷翔平を超えたい」とプレゼンして、８１万７０００円の資金援助を受けた経歴の持ち主。小１から野球に熱中し、早実中等部の軟式野球部を経て、早実野球部に入部。ベンチ入りならず、２年からは学生コーチに転じた。早大政経学部に進学後は「早稲田スポーツ新聞会」に属しながら、司法試験の勉強に取り組み、予備試験に合格したが、野球への情熱は消えなかった。

「野球をやり切りたい。東大野球部が一番活躍できる」と東大受験へシフト。東大文科３類に入学後、野球部に入部し、打撃面で成長。野球道を突き進む一方、今年７月には司法試験を受験。１１月１２日には合格発表を迎える。創設１００周年を迎えた東京六大学野球リーグの歴史を振り返ってみても、司法試験合格の現役選手となれば極めて異例だ。

リーグでは来春からＤＨ制が採用されるが、「ＤＨはないものと思って、来年からは外野に挑戦したいと思っている。外野をみんなで競って、なんとかポジションを勝ち取れるように頑張りたい」とスタンリー。好きなタレントを聞くと「齋藤飛鳥です」ときっぱり。ここだけが普通の大学生だった。少し、ホッとした。（加藤 弘士）

◆スタンリー 翔唯（かい）２００３年１月２０日、東京・練馬区生まれ。２２歳。小１から光が丘コメッツで野球を始め、早実中等部では軟式野球部で遊撃手。早実では投手もベンチ入りなし。２年時の５月から学生コーチに転身。早大政経学部に入学後はスポーツ新聞サークル「早稲田スポーツ新聞会」に属しながら、司法試験の勉強に取り組む。２０２４年春に東大文３合格。野球部に入部。リーグ戦出場はなし。１７８センチ、８５キロ。右投右打。