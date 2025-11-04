現地時間11月4日、オーストラリア・フレミントン競馬場で行われたメルボルンカップ（G1・芝3200m）でJ.メルハム騎乗、ハーフユアーズ（せん5・T＆C.マカヴォイ）が勝利した。2着にグッディートゥーシューズ（牝7・J.オブライエン）、3着にミドルアース（せん6・C.マー）が入った。勝ちタイムは3:22.46（重）。

日本馬、D.レーン騎乗のシュヴァリエローズ（牡8・栗東・清水久詞）は23着敗退となっている。

日本から参戦したシュヴァリエローズは見せ場なく厳しい結果となった。スタート出も今ひとつで後方からの競馬となってしまい、最初のコーナーを後方3番手付近で通過。終始インを回ってくる立ち回りでロスはなかったが、なかなかポジションを押し上げることが出来ずに直線の入口でも後方のままだった。最後は流すような形となり23着入線。本来の力を見せられなかった。

勝利したのは豪の女性騎手ジェイミー・メルハムが騎乗したハーフユアーズ。10月のコーフィールドカップに次ぐG1を2連勝。レース後のインタビューでは「今年は本当に素晴らしい年でした。競馬でもいい日がたくさんありました。でも、いま感じているこの気持ちに比べられるものは、他にはありません」と声を弾ませた。

メルボルンC (C)Australian Turf Club

23着 シュヴァリエローズ

D.レーン騎手

「残念な結果でした。ゲートで飛び跳ねてしまい、良い位置を取ることができませんでした。レースの前半は良い走りでしたが、最後は伸びませんでした。彼の良い時の走りではありませんでした。シュヴァリエローズを応援してくださってありがとうございました。これからもベストを尽くして頑張ります」

清水久詞調教師

「想像以上に位置取りが後ろになりました。しょうがない結果です。オーストラリアに入ってから心配事もなく今日まで迎えられましたので、今回の遠征は順調にいったと思います。残念な結果にはなりましたが、またチャレンジしたいという気持ちが出てきましたので、また頑張ります」

【全着順】

1着 ハーフユアーズ

2着 グッディートゥーシューズ

3着 ミドルアース

4着 リバーオブスターズ

5着 トランジーノ

6着 ヴォバン

7着 アルリファー

8着 アブシュルド

9着 チェンジングオブザガード

10着 メイダーン

11着 ファーザー

12着 アラパホ

13着 フラトンザカーブ

14着 スモーキンロマンス

15着 ロイヤルスプレマシー

16着 ワンスムースオペレーター

16着 ヴァリアントキング

18着 モアフェロンズ

19着 プレサージュノクチューン

20着 パーチメントパーティー

21着 アサバスカン

22着 ランドレジェンド

23着 シュヴァリエローズ・日

24着 バッカルー