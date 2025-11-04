元巨人ヘッドコーチの元木大介氏（53）が4日、自身のYouTubeチャンネルに新規動画を投稿。今オフ、ともにポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す巨人の主砲・岡本和真内野手（29）とヤクルトの主砲・村上宗隆内野手（25）について「一緒のチームに行ったりしたらおもしろくね？」と夢想した。

岡本について散々語ったあとで村上についても触れ「右、左の主砲が行っちゃうからね」と右打者の岡本、左打者の村上と近年セ・リーグの打撃タイトルを争ってきたライバル2人に言及。

「どうなるんだろう。村上選手と岡本選手が一緒のチームに行ったりしたらまたおもしろくね？」と続けた。

岡本のほうが村上より3学年上の先輩だが、この2人、妙に馬が合い、ハロウィーンやクリスマス、年越しを一緒に過ごすほど所属チームの垣根を超えた大親友。

巨人が出場した昨年のクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージでは、試合を終えた岡本が妻子と暮らす自宅に戻ると、毎日村上がいたと岡本がテレビで仰天告白もしている。

仲良しぶりを知るだけに、同じチームに「行ってほしいね」と元木氏。ポジションもかぶるが、「どっちかがファースト、どっちかがサードでさ。で、ホームラン争いしてほしいよね」とし、「いやぁ〜！楽しみがいっぱい増えていいね！」と楽しそうだった。