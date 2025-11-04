クマに襲われ新聞配達中の男性ケガ…自衛隊あすにも秋田で活動開始 東京・江戸川区ではイノシシ出没
4日も各地でクマの出没が相次ぎ、秋田市では新聞配達中の男性がケガをしました。被害が深刻化する中、小泉防衛相は、「5日以降、秋田県で自衛隊が活動を開始する」と発表しました。
■自衛隊 5日以降、順次活動を開始へ
青森県の西目屋村役場。カメラが捉えていたのは、正面玄関を出入りするクマです。外へ出ようとしたクマは、自動ドアに衝突。その後、姿を消しました。
4日未明には、秋田市で新聞配達中の男性（77）がケガ。ヤブから現れた体長1メートルほどのクマに、右目付近と右手をひっかかれたといいます。
止まらないクマ被害。
小泉進次郎防衛相（4日午前）
「防衛省・自衛隊として、派遣の準備はおおむね整いました。あす以降、支援先の市町村の準備が整い次第、秋田県から示された地域で順次活動を開始する予定です」
箱ワナの運搬など、後方支援を行う方向だといいます。
■東京・江戸川区ではイノシシが出没
一方の東京23区内では、イノシシが出没しました。
撮影者
「襲われるんじゃないか、クマと同じようなケースになるんじゃないかと思った」
4日午前6時すぎの東京都内。住宅街を駆け抜けるのは、体長1メートルほどのイノシシです。撮影されたのは、東京23区の江戸川区。
その数分後、別のカメラもイノシシの姿を捉えました。イノシシが出たのは江戸川区の葛西エリアです。
警視庁によると、最初の通報は午前6時ごろです。
110番通報
「イノシシ1頭が走っています」
約5分後にも複数件の通報が。
110番通報
「イノシシが走って行った」
徐々に南下する様子が目撃され、通報が相次いだといいます。
周辺には川は流れていますが、イノシシが生息するような場所はありません。
住民は…。
江戸川区民
「どこから来たのかしら、イノシシ」
江戸川区は、区立の小中学校や保育施設に注意喚起。今のところ、ケガ人などの報告はないということです。目撃情報についても、その後は報告されていません。
■専門家「渡良瀬遊水地から来た可能性」指摘
イノシシは、どこから来たのか？ 専門家は…。
イノシシの生態に詳しい 長岡技術科学大学 山本麻希准教授
「推測の域を出ないが、江戸川を遡っていくと渡良瀬遊水地」
考えられる可能性のひとつは、70キロほど川を遡ってつながっている「渡良瀬遊水地」。埼玉など4県にまたがっています。
2011年以降、イノシシが急激に増えています。渡良瀬遊水地連携捕獲協議会によると、昨年度には1000頭の大台を超えました。
専門家は、ここのイノシシの大群の1頭が川を下って来た可能性を指摘。
長岡技術科学大学 山本麻希准教授
「川伝いに来たんでしょう。この都会を見ると川以外に入る隙間はなさそう」
◇江戸川区は、イノシシを発見しても近づかないよう注意を呼びかけています。