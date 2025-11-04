4日も各地でクマの出没が相次ぎ、秋田市では新聞配達中の男性がケガをしました。被害が深刻化する中、小泉防衛相は、「5日以降、秋田県で自衛隊が活動を開始する」と発表しました。

■自衛隊 5日以降、順次活動を開始へ

青森県の西目屋村役場。カメラが捉えていたのは、正面玄関を出入りするクマです。外へ出ようとしたクマは、自動ドアに衝突。その後、姿を消しました。

4日未明には、秋田市で新聞配達中の男性（77）がケガ。ヤブから現れた体長1メートルほどのクマに、右目付近と右手をひっかかれたといいます。

止まらないクマ被害。

小泉進次郎防衛相（4日午前）

「防衛省・自衛隊として、派遣の準備はおおむね整いました。あす以降、支援先の市町村の準備が整い次第、秋田県から示された地域で順次活動を開始する予定です」

箱ワナの運搬など、後方支援を行う方向だといいます。

■東京・江戸川区ではイノシシが出没

一方の東京23区内では、イノシシが出没しました。

撮影者

「襲われるんじゃないか、クマと同じようなケースになるんじゃないかと思った」

4日午前6時すぎの東京都内。住宅街を駆け抜けるのは、体長1メートルほどのイノシシです。撮影されたのは、東京23区の江戸川区。

その数分後、別のカメラもイノシシの姿を捉えました。イノシシが出たのは江戸川区の葛西エリアです。

警視庁によると、最初の通報は午前6時ごろです。

110番通報

「イノシシ1頭が走っています」

約5分後にも複数件の通報が。

110番通報

「イノシシが走って行った」

徐々に南下する様子が目撃され、通報が相次いだといいます。

周辺には川は流れていますが、イノシシが生息するような場所はありません。

住民は…。

江戸川区民

「どこから来たのかしら、イノシシ」

江戸川区は、区立の小中学校や保育施設に注意喚起。今のところ、ケガ人などの報告はないということです。目撃情報についても、その後は報告されていません。

■専門家「渡良瀬遊水地から来た可能性」指摘

イノシシは、どこから来たのか？ 専門家は…。

イノシシの生態に詳しい 長岡技術科学大学 山本麻希准教授

「推測の域を出ないが、江戸川を遡っていくと渡良瀬遊水地」

考えられる可能性のひとつは、70キロほど川を遡ってつながっている「渡良瀬遊水地」。埼玉など4県にまたがっています。

2011年以降、イノシシが急激に増えています。渡良瀬遊水地連携捕獲協議会によると、昨年度には1000頭の大台を超えました。

専門家は、ここのイノシシの大群の1頭が川を下って来た可能性を指摘。

長岡技術科学大学 山本麻希准教授

「川伝いに来たんでしょう。この都会を見ると川以外に入る隙間はなさそう」

◇

江戸川区は、イノシシを発見しても近づかないよう注意を呼びかけています。