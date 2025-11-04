11人組ガールズグループ「ME:I」のMIU（23）が4日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。過去の過酷なダイエットを明かし、共演者を驚かせた。

この日は「健康オタクVS甘やかし 独自の健康法で大激論祭」と題し、スタジオに集結した著名人が独自の健康法を紹介。

MIUはアイドルとしてのデビューを目指し、韓国で練習生生活を送っていた時のことを回想し「ダイエットが厳しくて。健康的にやせたいんですけど、なかなかやせられなくて…」と告白。

当時は「ダイエットが本業なんじゃないか」と思うくらいの厳しく節制していたとし、「切羽詰まって、スマホの待ち受けを自分が太っているなと思った写真にして、悪口を書いていた」と明かすと、司会の明石家さんまは「ええ〜！？ストイックやな！」とうなっていた。

さらに、食事管理についても「練習生の時は何時に何を何グラム食べてそれを（スタッフに）送る」「今はやっていないけど、卵も黄身は捨てないといけない」と明かすと、さんまは「卵は黄身でしょ！」と絶叫していた。