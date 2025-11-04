妻が65歳を迎える前に他界したら、私の加給年金はどうなってしまうのでしょうか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、配偶者が他界した場合の加給年金についてです。
Q：妻が65歳を迎える前に他界したら、私の加給年金は全額なくなってしまうのですか？「妻が65歳を迎える前に他界したら、私の加給年金はどうなってしまうのでしょうか？ そのまま全額なくなってしまうのでしょうか」（匿名希望）
A：加給年金額は全額なくなります配偶者加給年金とは、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が、65歳に到達した時点で、生計を維持しているなど一定の条件を満たした65歳未満の配偶者がいる場合に加算される年金です。老齢厚生年金に上乗せして支給される形になります。
対象となっている配偶者が65歳になる前に亡くなった場合は、加給年金額の支給は終了します。ただし、加給年金がなくなっても、老齢厚生年金そのものは引き続き支給されます。
配偶者が亡くなったときは、年金事務所または街角の年金相談センターに「加算額・加給年金額対象者不該当届」を提出する必要があります。
