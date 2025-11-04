ドラゴンクエストの世界をお菓子で再現♡スライムの4Dグミが新登場！

あの「ドラゴンクエスト」の人気キャラクター・スライムが、立体グミになって登場！スクウェア・エニックスから発売される「ドラゴンクエスト スライムの4Dグミ」は、まるでゲームの世界から飛び出してきたようなリアルな立体感が魅力。全国のプレミアム・アウトレットやコンビニなどで順次販売される、ファン必見の新感覚スイーツです♡

ドラゴンクエスト×グミの夢コラボ！

立体的でかわいらしい「スライム」「スライムベス」「ライムスライム」が仲間入りした『ドラゴンクエスト スライムの4Dグミ』。

ブルーハワイソーダ味、オレンジ味、マスカット味の3つのフレーバーが1袋に詰まっており、見た目も味も楽しい贅沢なグミです。

立体造形が得意な【4Dグミ】シリーズならではの仕上がりで、思わず写真を撮りたくなるかわいさ♪SNS映えもばっちりです。

リアルな立体感とおいしさを両立

「4Dグミ」は、3D＋Delicious（デリシャス）＝4Dの名の通り、立体的で美味しい新感覚グミ。

これまでのシリーズでもキャラクターを忠実に再現した造形が話題となり、SNSでも多くの投稿が寄せられています。スライムたちを並べて撮影すれば、まるで冒険のワンシーンのよう♡

1袋（259円・税込）と10袋入りBOX（2,592円・税込）の2種類で販売され、ギフトにもぴったりです。

全国で発売スタート！限定POP UPも開催

「ドラゴンクエスト どうぐや at SQUARE ENIX POP UP STORE」が、全国10か所のプレミアム・アウトレットで11月7日(金)から開催。

さらに、コンビニエンスストアや量販店、ドラッグストアなどでも11月10日(月)より順次販売されます。スクウェア・エニックスe-STOREでは、10袋入りBOXの販売も予定。ファンは見逃せません！

スライムたちと、ちょっと甘い冒険を♡

見てかわいい、食べておいしい「ドラゴンクエスト スライムの4Dグミ」は、ゲームファンの心をくすぐるアイテム。思わずコレクションしたくなるほどの完成度で、おやつタイムが冒険気分に変わります♪

あなたもスライムたちと一緒に、甘くて楽しいひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか？