11月5日は「寅の日×スーパームーン」の最強金運招来日！ やるといいこと、やらない方がいいことは？
2025年11月5日は、金運が高まる「寅の日」に加え、豊かさのエネルギーが満ちる「満月」が重なる金運招来日！ さらにこの満月は、今年見える満月の中で地球に最も近い位置で起こるため、そのエネルギーは最大級といえます。
将来的な豊かさにつながる行動にご利益があるこの稀有な開運日に、「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をチェックしておきましょう。
▼寅の日
「虎は千里行って千里帰る」ということわざがあるように、寅の日（とらのひ）は「出て行ったものが無事に戻ってくる」とされる、大変縁起のいい日です。
特に金運に恵まれる吉日とされ、「使ったお金がすぐに戻ってくる」という金運招来のエネルギーに満ちています。大きな買い物や支払い、投資、宝くじの購入、財布の新調など、未来の豊かさへとつながるような支払いに最適な日です。
また、副業や新しいビジネスのスタートなど、将来の金銭的な豊かさへとつながることを始めるのにもおすすめ。寅の日に行動を起こすことで、その努力がやがて大きな実りとなって返ってくるといわれています。
さらに、「戻ってくる」という意味合いから、旅行や引っ越しなどの移動に関することにも吉とされています。
満月は「実り」や「豊かさ」の象徴であり、エネルギーが最高潮に達するタイミングです。特に今回の満月は「おうし座の満月」であり、五感を満たす快適さや、物質的な安定した豊かさをもたらすといわれています。
この日は「今あるもの」に目を向けることが大切です。身の回りにある心地よいものや好きなものに目を向け、ポジティブな言葉や感謝を口にすることで、さらなる豊かさが引き寄せられるでしょう。
また、満月の光に財布を当てて「月光浴」させると、財布に金運が宿り金銭的な豊かさがアップするといわれています。
大切なのは、ポジティブな気持ちでお金を使うこと。特に出先で気持ちよくお金を支払うと、いい運気の流れを呼び込むことができますよ。
さらに、寅の日は毘沙門天（びしゃもんてん）の縁日。寅は毘沙門天の使いとされ、願いを天に届けてくれるといわれています。金運をより高めたい人は、毘沙門天を祭る神社やお寺に参拝すると、金運がさらにアップするでしょう。
【やるといいこと】
・開店、開業する
・新規事業を始める
・会社の登記をする
・副業を始める
・車や家など大きな買い物や大型の契約をする
・自分に投資をする
・投資をする
・口座を開設する
・財布の新調をする
・宝くじを購入する
・お財布の購入や使いはじめの日にする
・引っ越しをする
・旅行をする
・神社に参拝する
・月光浴をする
・今ある豊かさに感謝する
また、満月の日は気持ちが高ぶったり、逆にネガティブな感情に傾きやすいとも言われていますので、感情に流される言動には気を付けてください。
感情的な発言や行動はけんかやトラブルなどにもつながりかねません。感情に振り回されず、冷静さを保ちながら心に余裕を持って過ごすようにしましょう。
さらに、「出ていったものがすぐ戻る」とされる寅の日は、「出戻り」を連想させることから、結婚や婚姻に関するイベントには向かないとされています。気になる方は、別の日を選ぶと安心かもしれません。
【やらない方がいいこと】
・衝動買いをする
・感情的な言動をする
・ネガティブな発言や思考をする
・けんかをする
・ギャンブルをする
・借金をする
・ローンを組む
・婚姻に関する行事
お金は「価値と交換するために使うもの」です。だからこそ、自分の心が豊かになることへ、前向きな気持ちでお金を使いましょう。自分の成長や将来の幸せのために、賢くお金を使うことが、真の豊かさを育てる第一歩になります。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)
おうし座の満月11月5日の満月は、2025年の中で最も大きく見える「スーパームーン」にあたります。
11月5日にやるといいこと11月5日にやってくる寅の日は、「お金に関すること」にご利益がある開運日です。しかも、スーパームーンも重なるため、金運パワーがさらに高まります。将来的な豊かさにつながる行動を始めるには、まさにこの日がベストタイミング！
