ローランドのガジェット楽器「AIRA Compact」、いまや5兄弟になりました
一度使い出すと、全部そろえたくなっちゃうよねこういうの。
電子楽器の分野でここ15年くらいの流行の1つがガジェット楽器。デジタルのチカラを駆使して、コンパクトな筐体ながら太い音が鳴らせるし、単体でもシーケンスできるモノが多く、手慰みのおもちゃ楽器として使うだけではなく、本気のマシンライブなどでも活躍中です。
ローランドがAIRA Compactというシリーズを打ち出してきたのは2022年。当初はリズム＆ベースマシン、 コード・シーケンサーシンセ、ボコーダー/ボイスエフェクターの3兄弟でした。そこから時が経つにつれて、いまや5兄弟に。 気づけばファミリーがどんどん増えてきましたね。
MIDIやSYNCも使えるし、他の楽器の音もインプットできるからミキサーいらず。そんなAIRA Compactファミリーを、改めてご紹介しましょう。
リズムセクションを任せられるT-8
TR-808/TR-909/TR-606のリズムサウンドと、TB-303のベースサウンドが鳴らせるリズム＆ベースマシンがコレ。手のひらからはみ出るけど、ぶっとい音が魅力です。音色のチューニング要素は限定的だけど、リズムセクションはコイツにまかせちゃうのもアリですよ。
コード進行作りに役立つJ-6
いろんなジャンルのコード進行を呼び出せる4音ポリのシンセサイザー。 曲の要となるコード進行をパパッと作って、シンセサウンドと即席で合わせるのが得意です。温かみがあるJUNO‑60由来の音色で和音を鳴らせますが、どうせだったらJUNO-106つながりで6音ポリにしてほしかった！
ボタンとツマミでサンプラー遊びができるP-6
内蔵マイク、アナログ入力、USB-C経由でスマホやPCから音をとりこめるサンプラー。Lo-fiからバイナルシミュレーター、DJFXルーパーなどの機能で取り込んだ音をチューニングし放題ですが、PodCastなどでポン出し用に使う人もいるくらい、扱いやすいモデルです。
ボイスチェンジャーとしても使えるE-4
有線マイクとともにカラオケに持って行くと大ウケするボイスエフェクター＆ルーパー。自動ピッチ補正・ハーモニー・ボコーダーといった機能を備えるほか、調整範囲は限られているけどフィジカルなボイスチェンジャーとしても使えます。いじりすぎてノイズが目立つ声になっても大丈夫。ローカットフィルターやノイズゲートも使えるからね。
SH-101というワードを知ってるならお迎えするべきS-1
輪郭がクッキリと浮き立つサウンドが魅力のSH-101をコンパクト化。オリジナルよりすごいよ！ モノフォニック（1音）じゃなくて、4音同時再生ができるからね！ つまりはSH-101x4！ 内蔵フィルターも切れ味がよくて、フレーズではなく音色づくりだけでも時間が溶けていきます。音源として優れているから、外部のフルサイズMIDIキーボードを使って演奏する人も続出しましたねえ。
Source: ローランド