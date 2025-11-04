J2サガン鳥栖は9日、佐賀県の基山町民会館でアウェー富山戦のパブリックビューイングを実施する。「筑後川流域クロスロード協議会」（同県鳥栖市、基山町、福岡県久留米市、同県小郡市）と佐賀県プロサッカー振興協議会との共催で観覧無料。

2日の第35節徳島戦に0―0で引き分けた鳥栖は16勝9分け10敗の勝ち点57で8位。残り3試合で自動昇格ラインの2位V・ファーレン長崎とは勝ち点6差、J1昇格プレーオフ（PO）圏内の6位仙台とは同1差の接戦となっている。クラブは「J1昇格へ向けた大切な一戦を、地域の皆様とともに熱く応援したい」としている。

解説には高橋義希サガン・リレーションズ・オフィサー（SRO）とマスコット「ウィントス」が登場。クールビートダンススクールによるパフォーマンスも予定されている。

来場者には、小中学生を対象にオリジナルタオルマフラー（先着300人）が配布される。また、来場者全員に記念ステッカー（先着800人）が配布され、29日のホーム最終戦の磐田戦に、ステッカーを持参すると、サガン鳥栖グッズをプレゼントする企画も実施する予定。

会場にはグッズショップのほか、3市1町のPRブース、飲食ブースも出店。基山駅から会場までの無料シャトルバスも運行する。開場は午前11時30分、試合は午後1時キックオフ。