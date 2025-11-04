ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¸ø±é¡¡´äºê¹¨Èþ¡ÖÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×¤òÇ®¾§
9·î¤ËÅÔÆâ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²Ð»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê83¡Ë¥Ñ¡¼»Ò¡Ê77¡ËÉ×ºÊ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¸ø±é¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¡¡Í»Ö±þ±çÃÄ¤Î½¸¤¤¡¡Âç±é·ÝÂç²ñ¡×¤¬4Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Î¤¤å¤ê¤¢¤ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿¡Ê60¡Ë¤¬¡Ö¿¿¤ÃÀè¤Ë¡Ø¤ä¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤ò¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬²Î¼ê´äºê¹¨Èþ¡Ê66¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð¤Ï¤ä¤·¤Ë¾è¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿´äºê¤Ï¡Ö²Ð»ö¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¤¿¤¤Ê¿¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï²¿¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤«Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ø¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£½ôÀèÇÚÊý¤Ð¤«¤ê¤Ç»ä¤Ï¥Ú¡¼¥Ú¡¼¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤¢¤Ã¡¢¥Ú¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤½¤Î¸å¤ËÂåÉ½¶Ê¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤È¡ÖÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×¤òÇ®¾§¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç²¿ÅÙ¤âÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¡¢ÎÓ²ÈÌÚµ×Àð¤é¤â»²²Ã¤·¤¿¡£10·î20Æü¤ËÀõÁð¤Ç¤â³«ºÅ¤·¤¿Âè2ÃÆ¡£