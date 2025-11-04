【台風２５号】に続き 次の台風発生へ

フィリピン付近の「強い台風２５号」は西に進んでいて、東南アジアに向かうため日本への影響はありませんが、しかし気象庁によると、これとは別の「熱帯低気圧」が、今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。

シミュレーションでは、この「台風」に発達する見込みの「熱帯低気圧」の方が、日本に接近する可能性もあります。

５日（水）～１５日（土）の、を、を画像で掲載しています。

進路を北に変えるおそれ 「太平洋高気圧」が割れる？

「台風のたまご＝熱帯低気圧」から発達する「台風」の予報円を見ると、西寄りに進み、台風２５号の後を追うように見えます。

しかし上空の「太平洋高気圧」の予想では、９日（日）までは、進路の北側に「太平洋高気圧」が広がるため、「熱帯低気圧」から発達する「台風」は行く手を阻まれて西寄りに進むと思われます。

それが１０日（月）になると「太平洋高気圧」が２つに割れ、「台風」の北側の「太平洋高気圧」がなくなるため、「熱帯低気圧」から発達する「台風」は北に進みやすくなります。

雨風シミュレーション５日（水）～１５日（土）

シミュレーションでは、台風２５号が画面左下を西に進んでいきます。日本の周辺には、５日（水）ごろに活発な雨雲が予想されています。

６日（木）から７日（金）のシミュレーションでは、台風２５号と入れ替わるように次の「反時計回りの渦」が、画面右下のサイパン付近に現れます。

北上の気配を示しておりしかも発達傾向なため要注意です。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。新たな「台風」が発生する見込みですが、予報円は変わる可能性があるため、今後気象庁から発表される情報に注意してください。

日曜日は全国的に雨（１１月５日（水）～１１日（火））

全国各地の１１月１１日（火）までの週間予報を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。９日（日）は低気圧が前線を伴って列島を通過するため、広く雨が降るでしょう。その後１０日（月）１１日（火）は西高東低の冬型の気圧配置に変わり、寒気が流れ込んできます。

・