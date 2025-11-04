ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 緑に囲まれたカフェがオープン 秋田・能代市 地域に癒しと明… 緑に囲まれたカフェがオープン 秋田・能代市 地域に癒しと明るさを 仙台から地元に戻った店長の思い 緑に囲まれたカフェがオープン 秋田・能代市 地域に癒しと明るさを 仙台から地元に戻った店長の思い 2025年11月4日 18時50分 AAB秋田朝日放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 秋田朝日放送 秋田県能代市の柳町商店街に緑が映える新たなカフェがオープンしました。店長は地元能代出身で、仙台から地元に戻り店を開きました。地域に活気を与えたいと意気込んでいます。 ※動画ニュース配信をご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 構内で目撃情報も 全国や世界から学生が集まる秋田・国際教養大のクマ対策 学生が被害に遭わないために 秋田市・千秋公園の立ち入り規制 クマ捕獲で解除したとたん新たなクマの目撃情報が…再び立ち入り規制に 秋田・湯沢市の山林で見つかった７９歳女性の遺体はクマ被害と断定 頭や腕に動物による傷 関連情報（BiZ PAGE＋） 床暖房, イベント, 墓, リハビリ, リペア工事, ホテル, 東京, 寺田屋, 葬祭, 横浜