『ばけばけ』主題歌、音楽特番登場で反響→「こんな感じの二人なんだ」「え！このお二人夫婦なの!?」
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌を手がけたデュオ、ハンバート ハンバートが4日、NHK音楽番組『第25回 わが心の大阪メロディー』（総合テレビ・全国放送 後7：30〜8：42）に出演した。
【動画】朝ドラ『ばけばけ』ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」
NHK大阪ホールから、懐かしの名曲から最新のポップスまで、大阪ゆかりの豪華アーティストが珠玉のパフォーマンスを披露。
ハンバート ハンバートは、『ばけばけ』主演、トキ役の高石あかり（※高＝はしごだか）、ヘブン役のトミー・バストウらが見守る中、島根・松江から主題歌「笑ったり転んだり」の歌を届けた。
佐野遊穂と佐藤良成の夫婦デュオで、フォーク、カントリーなどをルーツに、テレビ・映画・CMなどへの楽曲提供してきたが、全国放送の音楽番組出演は貴重。
SNSでは「最近の朝ドラ主題歌で一番好き」「ハンバート ハンバートさん初めて見た」「ハンバート ハンバートさんってこんな感じの二人なんだ」「え！このお二人夫婦なの!?」などの声が寄せられた。
■出演者（五十音順）
【司会】今田耕司、ファーストサマーウイカ
【出演】INI、相川七瀬、阿佐ヶ谷姉妹、NMB48、上沼恵美子、吉柳咲良、こっちのけんと、天童よしみ、長谷川きよし、ハンバート ハンバート、Little Glee Monster
【ゲスト】高石あかり（※高＝はしごだか）、トミー・バストウ、ミャクミャク ほか
【指揮】青柳誠
【演奏】2025大メロ楽団
【合唱】大阪成蹊女子高等学校コーラス部・四天王寺高等学校コーラス部・兵庫県立神戸高等学校合唱部
