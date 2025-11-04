ドル円１５３．５５近辺、ユーロドル１．１５０５近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は153.55近辺、ユーロドルは1.1505近辺で推移している。ドル円は東京市場から円高の流れが継続し、ロンドン市場では153.32レベルまで安値を広げた。東京午前の高値154.48レベルから１円超の下落幅となっている。ただ、153円台前半では買戻しの動きもみられ、足元では一段の動きは落ち着いている。



ユーロドルは1.1498から1.1534までのレンジ取引。安値は東京午前につけた。その後ロンドン朝方には高値を付けたが、再び売られて一時1.15台割れと振幅している。足元では1.15台をかろうじて回復している。

これまでのところ、全般的に円高とドル高が優勢となっている。株式市場の下落とともに円安に調整が入る一方、ドル高は先週から根強く継続している。



USD/JPY 153.55 EUR/USD 1.1503

