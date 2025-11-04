11月1日、元欅坂46で女優の長濱ねるがInstagramを更新し、《生活のお供に、よかったら》とのコメントとともに、自身がプロデュースした2026年卓上カレンダーを宣伝した。投稿にはアザーカットと思われる4枚の写真が添えられ、SNS上で話題を呼んでいる。

「長濱さんは《2026年卓上カレンダーをつくりました ファンクラブから購入できます！》と告知しました。芝生上の白いワンピース姿や道端に座り込むショットなど、ナチュラルな魅力が詰まったカットを披露しました。

なかでも、黒のミニスカートに透け感のある黒タイツをあわせた “寝転びショット” にファンは喜んだようです」（芸能ジャーナリスト）

Xでは、《長濱ねるさん＝天使》《ねる姿、いいね！》など “悶絶” する反応が並んでいる。

「カレンダーは自然のなかや街角などで撮影し、穏やかな空気感が漂う構成になっているようです。タレント本人が『生活のお供に』 とアピールすることで、親しみやすさを演出しながら、ファンとの距離を縮めることに成功していますね」（前出・芸能ジャーナリスト）

長濱は、2016年4月、欅坂46の1stシングル『サイレントマジョリティー』収録のユニット曲『乗り遅れたバス』でCDデビューを果たした。

「同年8月には2ndシングル『世界には愛しかない』収録の『また会ってください』で初のソロ曲を担当しました。2017年には初のソロ写真集『ここから』を発売し、大ヒットとなりました。

2019年7月、欅坂46を卒業。芸能活動を一時休止していましたが、2020年7月に復帰を果たします。その後は女優やナレーター、モデルとして多方面で活躍しており、2024年にはドラマ『366日』（フジテレビ系）や『いつか、ヒーロー』（テレビ朝日系）にも出演しました。

透明感のある美貌と穏やかな語り口で、女性層からの支持も高いですね」（同）

ファンにとって見逃せない “生活のお供” になりそうだ。