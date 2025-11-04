　本日の日経平均株価は、相場の過熱感から利益確定売りが優勢となり、前週末比914円安の5万1497円と4日ぶりに急反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は63社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期最終益は一転増益予想で配当も増額する扶桑化学工業 <4368> [東証Ｐ]、配当予想の増額修正と720万株を上限とする自社株買い発表した日本特殊陶業 <5334> [東証Ｐ]、26年3月期業績予想を上方修正し営業益は過去最高を見込む平河ヒューテック <5821> [東証Ｐ]、鉄筋結束機の欧米販売好調で今期業績･配当予想を増額修正したマックス <6454> [東証Ｐ]、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正したＴＤＫ <6762> [東証Ｐ]など。そのほか、フジクラ <5803> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1799> 第一建設　　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1944> きんでん　　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業

<1967> ヤマト　　　　東Ｓ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<2737> トーメンデバ　東Ｐ　卸売業
<2802> 味の素　　　　東Ｐ　食料品
<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学
<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学

<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5741> ＵＡＣＪ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5816> オーナンバ　　東Ｓ　非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属

<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<6269> 三井海洋　　　東Ｐ　機械
<6357> 三精テクノロ　東Ｓ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6368> オルガノ　　　東Ｐ　機械
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6454> マックス　　　東Ｐ　機械
<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6516> 山洋電　　　　東Ｐ　電気機器

<6762> ＴＤＫ　　　　東Ｐ　電気機器
<6806> ヒロセ電　　　東Ｐ　電気機器
<6841> 横河電　　　　東Ｐ　電気機器
<6855> 電子材料　　　東Ｓ　電気機器
<6871> 日本マイクロ　東Ｐ　電気機器
<6941> 山一電機　　　東Ｐ　電気機器
<7011> 三菱重　　　　東Ｐ　機械
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業

<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8061> 西華産　　　　東Ｐ　卸売業
<8137> サンワテク　　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業
<8359> 八十二　　　　東Ｐ　銀行業
<9367> 大東港運　　　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9619> イチネンＨＤ　東Ｐ　サービス業

<9658> ビジ太田昭　　東Ｐ　情報・通信業
<9687> ＫＳＫ　　　　東Ｓ　情報・通信業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業

株探ニュース