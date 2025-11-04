本日の【上場来高値更新】 特殊陶、ＴＤＫなど63銘柄
本日の日経平均株価は、相場の過熱感から利益確定売りが優勢となり、前週末比914円安の5万1497円と4日ぶりに急反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は63社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期最終益は一転増益予想で配当も増額する扶桑化学工業 <4368> [東証Ｐ]、配当予想の増額修正と720万株を上限とする自社株買い発表した日本特殊陶業 <5334> [東証Ｐ]、26年3月期業績予想を上方修正し営業益は過去最高を見込む平河ヒューテック <5821> [東証Ｐ]、鉄筋結束機の欧米販売好調で今期業績･配当予想を増額修正したマックス <6454> [東証Ｐ]、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正したＴＤＫ <6762> [東証Ｐ]など。そのほか、フジクラ <5803> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業
<1799> 第一建設 東Ｓ 建設業
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1802> 大林組 東Ｐ 建設業
<1944> きんでん 東Ｐ 建設業
<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<1961> 三機工 東Ｐ 建設業
<1967> ヤマト 東Ｓ 建設業
<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業
<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業
<2802> 味の素 東Ｐ 食料品
<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4186> 東応化 東Ｐ 化学
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ 非鉄金属
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5816> オーナンバ 東Ｓ 非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<6269> 三井海洋 東Ｐ 機械
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6368> オルガノ 東Ｐ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6454> マックス 東Ｐ 機械
<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6806> ヒロセ電 東Ｐ 電気機器
<6841> 横河電 東Ｐ 電気機器
<6855> 電子材料 東Ｓ 電気機器
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器
<6941> 山一電機 東Ｐ 電気機器
<7011> 三菱重 東Ｐ 機械
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8137> サンワテク 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8359> 八十二 東Ｐ 銀行業
<9367> 大東港運 東Ｓ 倉庫運輸関連
<9619> イチネンＨＤ 東Ｐ サービス業
<9658> ビジ太田昭 東Ｐ 情報・通信業
<9687> ＫＳＫ 東Ｓ 情報・通信業
<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業
株探ニュース