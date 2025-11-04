本田朋子アナ、ハロウィン仮装でパーティー楽しむ家族ショット披露「可愛いなぁ〜」「素敵」 夫はプロバスケ・五十嵐圭
プロバスケットボール選手の五十嵐圭（45）の妻でフリーアナウンサーの本田朋子（42）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。長男が7歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族で誕生日とハロウィンパーティーを楽しむ様子を公開した。
【写真】「可愛いなぁ〜」本田朋子アナ＆長男＆長女のハロウィン仮装ショット
本田アナは「ハロウィンパーティ＆息子の7歳の誕生日。ドラキュラの仮装で登校し、夜はお誕生日会も開きました。『今までで一番楽しい誕生日だった！』と、嬉しそうに何度も言ってくれて、私も感慨深い一日となりました。娘はエルサのドレスで ディズニーストアで私が衝動買いしちゃった一着です笑」と報告し、仮装した姿での親子3ショットや子どもたちのソロショットを披露。
「誕生日当日はパパ不在でしたが、前祝いをし、大好きなチョコレートケーキを何度も食べられたね。いろいろな方にお祝いしていただき、ありがとうございました！」と、夫・五十嵐も交えた親子4ショットも添えた。
この投稿には「可愛いなぁ〜 お誕生日おめでとう」「素敵」「ご子息様お誕生日おめでとうございます 元気に明るく楽しく過ごせるよう祈っております」などのコメントが寄せられている。
